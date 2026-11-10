Mientras Abascal ‘apalea’ a Broncano en TVE, Sánchez logra colar su trampa final para el 29N

Contundente.

Santiago Abascal ha pasado por encima de David Broncano en el plató de La Revuelta. Y no solo en el terreno político. El líder de VOX ha conseguido algo que parecía complicado: arrebatarle a Pedro Sánchez el récord de audiencia del programa de TVE y convertir su entrevista en uno de los grandes acontecimientos televisivos de la precampaña.

La visita del presidente de VOX, emitida este lunes, 9 de noviembre, congregó a 4.815.000 espectadores de media y alcanzó un 33,6 % de cuota de pantalla. Superó así los 4.387.000 espectadores que consiguió Sánchez el pasado 22 de octubre. El presidente socialista conserva, eso sí, el récord de cuota de pantalla, con un 33,9 %. Abascal también logró reunir a más de 8,6 millones de espectadores únicos. Un auténtico golpe sobre la mesa.

Pero lo verdaderamente llamativo fue el desarrollo de la entrevista: Abascal dejó KO a un bronco y balbuceante Broncano que se hunde en su propia emboscada.

Pero mientras el líder de VOX se llevaba el protagonismo televisivo, el marido de Begoña logra colar su particular jugada para intentar llegar al 29-N con la iniciativa política y. no por el voto popular: el Supremo rechaza suspender el voto de los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos

¡Ojo con celebrar mayorías absolutas antes de tiempo!

Pedro Sánchez sigue teniendo ases ocultos en la manga y el primero sale a cuatro días del inicio de la campaña electoral.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó la petición de VOX e Iustitia Europa de extender la suspensión cautelar del derecho de sufragio a los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad española por la conocida como ‘ley de nietos’ (Ley de Memoria Democrática de 2022).

Alrededor de 189.000-190.000 personas podrán votar el 29 de noviembre, mientras que buena parte de sus padres —unos 163.000 inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA)— siguen con el voto suspendido salvo que acrediten que descienden de exiliados por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual

A esta se suma otra maniobra que tiene fecha: el 12 de noviembre. Ese día, justo después de la huelga general por la vivienda y en vísperas del comienzo oficial de la campaña electoral, la Diputación Permanente del Congreso votará los decretos de vivienda que el Gobierno ha vuelto a aprobar después de que fueran tumbados por la Cámara Baja, en un desprecio total por la democracia.

Estos y otros asuntos de actualidad son analizados en el 24×7 de este martes, 10 de noviembre, junto al exdiputado del Congreso Percival Manglano y el escritor y abogado José María Blanco Corredoira.