Huelga general fracasada y Abascal no irá a Jordi Wild

El 11 de noviembre de 2026 España vivió una huelga general que ha quedado muy lejos de las expectativas de sus convocantes y que ha servido, sobre todo, para confirmar el desgaste de los grandes sindicatos y la distancia entre el discurso de la izquierda institucional y la realidad cotidiana de la mayoría de los trabajadores. Al mismo tiempo, y en plena jornada de paro, VOX anunció que Santiago Abascal no grabará la entrevista prevista con Jordi Wild en The Wild Project, en una decisión directamente ligada al tratamiento recibido días antes en ‘La Revuelta’ de TVE.

La huelga del 11-N, la primera respaldada conjuntamente por CCOO y UGT desde 2012, se presentaba como una movilización por la vivienda, los salarios y los precios. Nació impulsada por el Sindicato de Inquilinas y acabó siendo asumida por las centrales mayoritarias en un contexto de precampaña electoral de cara a los comicios del 29 de noviembre. El seguimiento, sin embargo, ha sido modesto. La demanda eléctrica cayó entre un 7,5 % y un 10 %, cifras sensiblemente inferiores a las de huelgas generales anteriores.

En el comercio el paro se situó, según organizaciones del sector, entre el 3 % y el 4 %. En hostelería y otros servicios la incidencia fue aún menor. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, lo calificó de «petardazo y fracaso mayúsculo», mientras la CEOE hablaba de «bajo seguimiento en la mayoría de los sectores». Hubo piquetes, algunos incidentes y detenciones, y concentraciones en varias ciudades, pero el país siguió funcionando con relativa normalidad. Los trabajadores, en su mayoría, optaron por ejercer su derecho a trabajar.

El contraste con la retórica de los convocantes es elocuente. Se habló de amplio seguimiento desde los sindicatos, pero los indicadores objetivos —consumo eléctrico, transporte, actividad comercial— no respaldaron esa narrativa. La huelga llegó en un momento de descontento real con la vivienda y el coste de la vida, pero la convocatoria generalizada, revestida de reivindicaciones laborales para sortear objeciones legales, no logró conectar con la mayoría. En un contexto de precampaña, el paro ha funcionado más como un acto político orientado a movilizar a la base de la izquierda que como una respuesta efectiva a un conflicto laboral generalizado.

Mientras esto ocurría en la calle, VOX anunciaba que Abascal no acudiría a la grabación con Jordi Wild programada para ese mismo miércoles. La decisión se produce tras la entrevista del líder de VOX en ‘La Revuelta’ el 9 de noviembre. Según el comunicado del partido, RTVE y la productora El Terrat se han negado a entregar o hacer pública la grabación íntegra, incluidos unos 40 minutos que no se emitieron. En esos fragmentos, según VOX, quedaron fuera mensajes relevantes sobre sanidad, defensa de lo público o energía. El partido considera que se incumplió lo acordado de buena fe y que el ente público «secuestra» material que debería ser de dominio público.

A partir de ahora, Abascal solo aceptará entrevistas en las que VOX tenga «al menos el mismo y recíproco derecho» sobre la imagen y el contenido, y no acudirá a espacios que se reserven el control exclusivo de la edición y la publicación. La suspensión de la cita con Jordi Wild se presenta como la primera consecuencia de esta nueva política, aunque el partido subraya que no atribuye incumplimiento alguno al creador de contenido. La medida responde, según el comunicado, a la “urgencia de proteger la reputación de Vox y sus candidatos en periodo electoral”.

La cancelación llega después de una entrevista en ‘La Revuelta’ que generó récord de audiencia —cerca de 4,8 millones de espectadores— pero también una fuerte controversia interna en TVE, con críticas de Silvia Intxaurrondo y Jesús Cintora al propio hecho de dar espacio a Abascal y al formato elegido. Broncano admitió después haber «cagado» la entrevista y haber renunciado al humor habitual. Para VOX, el recorte de 40 minutos confirma la necesidad de no ceder el control del mensaje en plena campaña.

Ambos episodios del 11-N ilustran tensiones de fondo. La huelga general ha mostrado los límites de la capacidad de convocatoria de los sindicatos mayoritarios cuando la movilización se percibe más política que laboral. La decisión de Abascal refleja la desconfianza de VOX hacia los formatos tradicionales de la televisión pública y la apuesta por controlar el relato propio en un entorno mediático que el partido considera hostil. En una campaña que se anuncia muy polarizada, el fracaso relativo del 11N y el plantón a uno de los podcasts de mayor alcance no son hechos aislados: forman parte del mismo clima en el que se disputará el 29 de noviembre.