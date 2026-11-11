Sánchez patina en el inicio del 29N: fracasa su huelga fake y se hunde por huir del funeral de Urda

Puede ser la peor campaña de la historia política.

Y es que todo le sale mal a Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno pretendía convertir esta jornada en una demostración de fuerza, agitar la calle y recuperar la iniciativa política, pero el resultado amenaza con convertirse en un nuevo boomerang. Su estrategia de vender una movilización como una gran contestación social no parece haber dado los frutos esperados. Mucho ruido, mucho discurso y demasiada propaganda para una huelga que sus críticos consideran un montaje político.

La huelga no es reivindicativa, sino que ha sido convocada por motivos partidistas contra la oposición. El mundo al revés.

El marido de Begoña adelantó las elecciones —después de afirmar varias veces que agotaría la legislatura— convencido de que era suficiente con haber calentado las calles con el tema de la vivienda, un problema que empeoró desde que él llegó a Moncloa.

Recordemos que pasó de ser la decimosexta preocupación en 2018 a convertirse en la principal con el líder del PSOE en el poder. Sin embargo, el despliegue de hipocresía de la exportavoz del PSOE Montse Mínguez tumbó esta línea.

Después vino la campaña del amor, ideal para los gobiernos populistas que no tienen ninguna gestión que mostrar. Y ocurrió la tragedia de Urda, que dejó 69 fallecidos por la incompetencia del Gobierno sanchista.

Y, como si no fuera suficiente afrenta, ahora los socialistas reivindican a Óscar Puente, el principal responsable político del accidente. El marido de Begoña fue más allá y mostró un nuevo desprecio a las víctimas y sus familiares al no asistir al funeral celebrado en la Catedral de Toledo. Supuestamente, porque «nunca asiste» a estos actos religiosos. Pero la mentira tiene las patas cortas, como recordó Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente socialista de Extremadura. Y las críticas no han parado por la pifia.

Sánchez quería que el 29-N girase alrededor de su particular batalla política, pero la jornada amenaza con dejarle una fotografía muy distinta: una movilización que no logra proyectar la fuerza que pretendía y una ausencia que sigue generando preguntas. El presidente vuelve a encontrarse con un problema recurrente: pretende controlar el relato, pero termina siendo víctima de sus propias contradicciones.

Estos y otros asuntos se abordan en el ‘24×7’ de este miércoles 11 de noviembre.