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Comienza la Campaña: La UCO registra Igualdad y los fondos del PSOE

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La UCO descubre 'pufos' en las donaciones declaradas por el PSOE de Sánchez y acude al Tribunal de Cuentas

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Irene Montero y Ana Redondo.

Estalla otro escándalo para Sánchez a puertas del 29-N: La UCO irrumpe en Igualdad para investigar si hubo fraude con las pulseras antimaltrato

El camino hacia las elecciones del 29-N ha sido un auténtico calvario para Pedro Sánchez. Las campañas que ha intentado lanzar el marido de Begoña han fracasado. Primero fue la vivienda, luego el «amor» y ahora, la «dignidad» y el «no somos iguales». El último relato lo ha tumbado la palabra que define al sanchismo: la corrupción.

La UCO ha irrumpido en la campaña al investigar —a petición de la Fiscalía Europea— al Ministerio de Igualdad por el escándalo de las «pulseras antimaltrato», debido a un presunto fraude en la compra de los equipos, que ya estuvieron bajo la lupa por su mal funcionamiento.

Estos asuntos los analizamos en La burbuja de este jueves, 12 de noviembre.

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