El trilero Sánchez ‘revive’ a Maricarmen para usarla miserablemente como arma política para el 29N

Pedro Sánchez sigue con su huida hacia adelante.

El marido de Begoña sabe que tiene casi imposible sacar un resultado que le permita reeditar un Gobierno Frankenstein y permanecer en La Moncloa, así que su estrategia es intentar sacar al menos un escaño más que el Partido Popular. Aunque tenga que fagocitarse lo que queda de la extrema izquierda o caer todavía más bajo, si es que eso es posible.

Ayer intentó usar una huelga como un acto proselitista —aunque fracasó estrepitosamente—, acabando con el poco crédito que les quedaba a CCOO y UGT y desvirtuando una acción cívica tan importante. Hoy tira de Maricarmen, la anciana cuyo desalojo fue utilizado para activar a la izquierda y a la extrema izquierda y calentar las calles de cara a las elecciones.

En una muestra más de su cinismo patológico, el marido de Begoña ‘revive’ a la mujer, fallecida hace poco más de un mes, para usarla miserablemente como arma política de cara a la campaña de las elecciones de este 29 de noviembre.

Perpetrando un atropello más a la democracia.

En la Diputación Permanente se aprobarán, ‘casualmente’, al inicio oficial de la campaña, los dos decretos sobre vivienda que fracasaron en el Congreso y cuya derrota fue la excusa de Pedro Sánchez para adelantar las elecciones.

Alfonso Rojo analiza estos y otros asuntos de actualidad en el 24×7 de este jueves, 12 de noviembre, junto al periodista Eduardo García Serrano.