Ketty Garat y Rafa Latorre hunden a Toni Bolaño que termina reconociendo que la huelga era política: «¡Ejercicios espirituales!»

Retratado.

Ketty Garat ha desmontado al activista sanchista Toni Bolaño por defender la huelga fake impulsada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y convocada un día antes de que iniciara la campaña del 29-N. Los argumentos del tertuliano eran tan disparatados que el presentador de Más de Uno, Rafa Latorre, se ha sumado a rebatir las soflamas del habitual defensor de las tesis de Moncloa y de Ferraz.

Y es que Bolaños acabó admitiendo que el paro no respondía tanto a reivindicaciones laborales como a una «alerta preventiva» ante un posible cambio de Ejecutivo.

Ketty Garat abrió fuego con contundencia jurídica. Citó el Real Decreto-ley 17/1977 y la sentencia 11/1981 del Tribunal Constitucional para subrayar que una huelga es ilegal cuando se convoca por motivos políticos o con finalidades ajenas al interés profesional de los trabajadores. «Esto es una huelga contra la alternancia política, contra la llegada de un Gobierno de PP y Vox. No es una huelga por razones sociolaborales o sectoriales», afirmó la periodista. Recordó que altos cargos del Ejecutivo, incluida la vicepresidenta Yolanda Díaz, habían alentado la movilización, algo que consideró «inmoral» y que rozaba la responsabilidad penal. «Un Gobierno no puede clamar a favor de la ilegalidad», remató.

Bolaño reaccionó con irritación, algo habitual cuando le contradicen y pasó al ataque personal contra Garat: «No sabía que eras jueza».

Además, la acusó de mentir «de forma reiterativa» y de carecer de nivel, y llegó a amenazar con abandonar el estudio al sentirse «acorralado» en una tertulia que consideraba «unidireccional».

Garat no se amilanó: «No soy jueza, sé leer. Yo me dedico a buscar documentación y leerla. Si tú no buscas documentación, es tu problema». Exigió respeto y contrastó su trabajo de lectura de textos legales con las opiniones personales del contrario.

Rafa Latorre, que moderaba, intervino para bajar el tono y evitar acusaciones personales, pero no dejó pasar la contradicción de fondo. Cuando Bolaño insistió en que la huelga servía para «concienciar de lo que puede venir» si cambia el Gobierno, Latorre cerró el círculo. Si el objetivo era preventivo y de concienciación política, y no la defensa de condiciones laborales concretas tras ocho años de Gobierno socialista, entonces no se trataba de una huelga al uso:

«Entonces no es una huelga… son ejercicios espirituales», ironizó Latorre, en una frase que condensó el desmontaje del relato.

Bolaño, en ese punto, quedó sin réplica clara: había verbalizado él mismo el carácter político de la convocatoria.

El cruce de reproches dejó en evidencia la debilidad del argumento oficialista. Mientras Garat aportaba textos legales y jurisprudencia, Bolaño recurría a la denuncia del «discurso de la derechona» y a la precariedad social, sin rebatir de forma directa que sindicatos y Gobierno presentaran el paro como un aviso electoral anticipado ante el 29 de noviembre. Latorre ya había diferenciado en su monólogo la huelga de maquinistas (con sentido laboral) de la general, a la que acusó de dilapidar el crédito de los sindicatos al convertirse en un «gesto de obediencia» al poder.