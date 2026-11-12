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Óscar Puente reaparece intentando ensalzar a Pedro Sánchez y las redes lo terminan retratando: «¿Y Urda? ¿Y El hormiguero?»

Lluvia de zascas al exministro de Transportes que reaparece al día siguiente del funeral en honor a las víctimas de Urda

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El exministro de Transportes, Óscar Puente, ha reaparecido en las redes sociales haciendo lo que mejor sabe: esparcir odio.

El responsable político de las dos mayores tragedias de la alta velocidad española, que sucedieron este año con nueve meses de diferencia, ha vuelto a aparecer un día después del funeral en honor a las víctimas de Urda para intentar ensalzar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuenta de la negativa de Santiago Abascal a acudir al pódcast de Jordi Wild.

«Al final, el único que dará la cara en todas partes es ese al que llaman dictador», publicó.

Sin embargo, los intentos del pitbull del marido de Begoña por alabar a su «puto amo» se le volvieron en contra y recibió una auténtica lluvia de zascas.

Los usuarios de la red social recordaron que el líder del PSOE se negó a «dar la cara» por las víctimas al no acudir al funeral celebrado en la catedral de Toledo. Pero lo peor llegó apenas unas horas después de la publicación del tuit, cuando el presentador Pablo Motos criticó duramente a Sánchez por negarse a ir a El hormiguero, incurriendo en lo mismo que Puente criticaba al líder de VOX.

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