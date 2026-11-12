Óscar Puente reaparece intentando ensalzar a Pedro Sánchez y las redes lo terminan retratando: «¿Y Urda? ¿Y El hormiguero?»

El exministro de Transportes, Óscar Puente, ha reaparecido en las redes sociales haciendo lo que mejor sabe: esparcir odio.

El responsable político de las dos mayores tragedias de la alta velocidad española, que sucedieron este año con nueve meses de diferencia, ha vuelto a aparecer un día después del funeral en honor a las víctimas de Urda para intentar ensalzar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuenta de la negativa de Santiago Abascal a acudir al pódcast de Jordi Wild.

«Al final, el único que dará la cara en todas partes es ese al que llaman dictador», publicó.

Al final, el único que dará la cara en todas partes es ese al que llaman dictador. — Óscar Puente (@oscar_puente_) November 11, 2026

Sin embargo, los intentos del pitbull del marido de Begoña por alabar a su «puto amo» se le volvieron en contra y recibió una auténtica lluvia de zascas.

Los usuarios de la red social recordaron que el líder del PSOE se negó a «dar la cara» por las víctimas al no acudir al funeral celebrado en la catedral de Toledo. Pero lo peor llegó apenas unas horas después de la publicación del tuit, cuando el presentador Pablo Motos criticó duramente a Sánchez por negarse a ir a El hormiguero, incurriendo en lo mismo que Puente criticaba al líder de VOX.

@oscar_puente_ En todas partes no. En el funeral que hubo ayer , le suena? No se le vió el pelo. — El azote🥊🏳️‍🌈🇪🇸 (@elazoteoficial_) November 11, 2026

@oscar_puente_ ¿La dio ayer en el funeral de estado de Toledo con las familias de las víctimas de las que tú eres responsable? — RMiguelCF (@RMiguelCF) November 11, 2026

@oscar_puente_ Vaya timing tienes siempre. Dices esto y justo Pablo Motos dice que Pedro Sánchez no ha aceptado ir a El Hormiguero. — Ragux (@predictorRM) November 11, 2026

@oscar_puente_ Ni 2 horas sin mentir aguantas eh titán https://t.co/u3wxzXdnpD — Antonio Pascual (@antoniopm1999) November 11, 2026

@oscar_puente_ En el Hormiguero también? — Daoiz y Velarde (@DaoizyVelarde75) November 11, 2026

@oscar_puente_ Y hablo EL CARNICERO de Adamuz y Urda…. El HDLGP @oscar_puente_ secuaz del TRAIDOR @sanchezcastejon #SanchezAPrisión https://t.co/UyaZP8lAqq — GUERREROENALZA (@GUERREROENALZA) November 11, 2026

@oscar_puente_ Callate ya asesino , da gracias que habéis echo de España un país tercermundista , si no estarías entre rejas. — Joan Cartaganera (@Jess90248087) November 11, 2026

@oscar_puente_ La cantidad de hijos de puta que te están lamiendo el sable siendo usted un asesino, les convierte a ellos en algo peor. — Divergente (@Divergente127) November 12, 2026

@oscar_puente_ De verdad que alucino con la peña que defendéis a este asesino no vais a ser menos de izquierdas por reconocerlo , coño que defendéis lo indefendible, los familiares de las víctimas de los trenes ya tienen suficiente … es que no doy crédito de verdad … panda de miserables — Españasiempre (@Espaasiempczi3) November 11, 2026