Sánchez desesperado: saca a su ‘Evita de Aliexpress’ para reflotar su campaña del 29N

Esperpéntico.

Y fue solo el inicio.

El calvario de Pedro Sánchez camino a las elecciones del 29 de noviembre prosigue. Esta vez, con un acto de inicio de campaña completamente surrealista. Además de la performance que desató las burlas en redes, el líder del PSOE ha dado un protagonismo inédito a su mujer, Begoña Gómez.

La esposa del presidente del Gobierno ha pasado de acompañarle en los actos políticos a subirse por primera vez al escenario de un mitin del PSOE para dirigirse directamente a los militantes y pedir el voto de las mujeres. La aparición de la ‘Evita de Aliexpress’ ha sido otro escupitajo en la cara de Sánchez a la Justicia y a las instituciones.

El movimiento no ha pasado inadvertido por el ‘timing’ del «puto amo».

El mismo día que la UCO —por orden de la Fiscalía Europea— registraba el Ministerio de Igualdad para investigar un presunto fraude con las pulseras antimaltrato y, además, pedía al Tribunal de Cuentas información sobre las cuentas del PSOE en la causa que investiga la financiación de Ferraz, el candidato de los socialistas ha tenido la genial idea de dar protagonismo a su mujer, pentaimputada y a la espera de la fecha de su juicio.

Con todo este percal, Sánchez ha optado por colocar a su mujer en el centro del relato político.

Y, por si fuera poco, lo ha hecho para enarbolar un discurso ‘pseudofeminista’ en el que criticaba que se etiquetara a las mujeres como ‘mujeres de’ cuando hablaba justamente en calidad de ‘esposa de’.

Lo cierto es que la campaña socialista sigue dando tumbos y cada vez se antoja más complicado que el resultado sea el chiste que publicó Tezano ayer.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos en el ‘24×7’, con el empresario Mariano Calabuig como invitado.