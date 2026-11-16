Uno de los ejes estratégicos de Pedro Sánchez de cara al 29 de noviembre es afirmar que va a remontar. Algo bastante curioso, tanto por lo complicado que resulta que se produzca como por el hecho de que están reconociendo que van detrás del centroderecha, pese a que estuvieron todos estos años afirmando que tenían «mayoría social» y que aplauden los ‘chistes’ de José Félix Tezanos.

Pese a esto, lo cierto es que todo ha salido mal en esta campaña para el marido de Begoña: su discurso sobre la vivienda se lo tumbó su ahora exportavoz, Montse Mínguez; su discurso del amor lo reventó el incompetente y ahora exministro Óscar Puente; el de la dignidad, los registros de la UCO en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas… Hasta el intento de sacar tajada de la visita del presidente brasileño Lula da Silva ha caído en saco roto porque tiene afonía.

Y este fin de semana hemos visto otro acto desesperado del líder del PSOE: ‘envolverse’ en la bandera española. Esa misma que tanto desprecia la izquierda y, en especial, sus socios independentistas catalanes y vascos.

Un nuevo esperpento que se suma a la retahíla de ridículos que hemos visto en estos días de campaña —oficial y no oficial— desde que Sánchez disolvió las Cortes y convocó elecciones.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este lunes, 16 de noviembre.