Contundente.

La periodista de OKDIARIO Irene Tabera ha reaccionado categóricamente contra la última pifia de Sarah Santaolalla en La Séptima.

La pareja de Javier Ruiz cargaba contra el digital de Eduardo Inda, afirmando que el PP pagó a Koldo a través de ellos para atacar al PSOE. La tertuliana incide que la cloaca del PSOE era, en verdad, de los populares y que el exasesor de Renfe y hombre de confianza de la antigua mano derecha de Pedro Sánchez, exministro de Transportes y exsecretario de Organización en Ferraz, José Luis Ábalos, es poco menos que un ‘agente del PP’. Este extremo ha sido negado por el director del digital, que ya ha anunciado medidas legales contra todos aquellos que difundan este bulo

Además, ha deslizado también que «pagan a los jueces» y que la muestra de ello es que el juez Juan Carlos Peinado estuvo en la presentación de un libro «de la editora de OKDIARIO» sobre Koldo. Aunque rectificó y aclaró que, en realidad, era sobre Zapatero, sigue manteniendo el resto de sus acusaciones.

«Antes se ha dicho que la editora, la editora de OKDIARIO, esta que están pagando a Koldo García y toda la pasta que se está gastando OKDIARIO en jueces, presentaba su libro de Koldo García con el juez Peinado. Y he visto en las redes que toda la tropa de OKDIARIO estaba en plan «alerta bulo»: que sí, que lo presenta el juez Peinado, pero que no es de Koldo García, que es de Zapatero. Ah, bueno. Ah, bueno, que si era de Zapatero… pero lo sigue presentando».

Al ver esto, Tabera ha reaccionado desde su perfil en X (antes Twitter), desmontando las afirmaciones de Santaolalla al señalar que el libro El hombre que susurraba al presidente: Zapatero, Moncloa y las cloacas ocultas del poder lo edita HarperCollins y no Dos Mil Palabras S. L., la editora de Inda.

Además, ha afeado que la activista de extrema izquierda siga impulsando bulos y ha criticado que una persona que no tiene título ejerza la profesión:

«Siguen con el bulo mezclando cosas para seguir fabricando la falsa cloaca de Koldo que no existe. Mi libro EL HOMBRE QUE SUSURRABA AL PRESIDENTE NO tiene nada que ver con OKDIARIO. Ha sido un trabajo periodístico que he hecho con HarperCollins durante mi tiempo libre al margen del periódico para el que trabajo. Se nota que no son periodistas ni que jamás han pisado una Facultad de Periodismo y por eso desinforman. Ojalá menos intrusismo en nuestra profesión, menos señalamientos y más noticias».