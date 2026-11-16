La cuenta atrás para las elecciones generales del 29 de noviembre empieza a convertirse en una auténtica pesadilla para Pedro Sánchez. A menos de dos semanas de acudir a las urnas, las encuestas dibujan un escenario cada vez más complicado para el PSOE y apuntan a un importante crecimiento de VOX, que se consolida como una pieza imprescindible para que el centroderecha pueda alcanzar el Gobierno.

Los últimos sondeos publicados dejan al Partido Popular como primera fuerza política y sitúan a VOX por encima de los 60 diputados. La encuesta de Sigma Dos para El Mundo, con trabajo de campo entre el 3 y el 12 de noviembre, otorga a los populares entre 126 y 132 escaños, mientras que los socialistas se quedarían entre 104 y 109. Vox, por su parte, alcanzaría una horquilla de entre 62 y 69 representantes. Un resultado que supondría un auténtico terremoto para el bloque de izquierdas.

La media de las encuestas recopilada hasta el 13 de noviembre también apunta en esa dirección: el PP obtendría 129 diputados, el PSOE 110 y Vox 66. La suma de populares y de la formación de Santiago Abascal alcanzaría los 195 escaños, muy por encima de la mayoría absoluta, fijada en 176.

La última fotografía de 40dB para El País y la Cadena SER, publicada este 16 de noviembre, concede 130 escaños al PP y 62 a Vox, frente a los 119 del PSOE. Aunque los socialistas mejoran en estimación de voto, el bloque de la derecha mantiene una mayoría absoluta holgada.

La gran excepción vuelve a ser el CIS de José Félix Tezanos, que coloca al PSOE en primera posición, con entre 134 y 143 diputados, y deja al PP entre 98 y 106. Una previsión que contrasta radicalmente con la tendencia mayoritaria del resto de encuestas.

En definitiva, los números dibujan un escenario muy difícil para Sánchez. El presidente se juega mucho más que la continuidad en Moncloa: se enfrenta a la posibilidad de sufrir un desplome parlamentario mientras Vox firma uno de sus mayores avances electorales. Y, por mucho que desde el Gobierno intenten vender optimismo, las urnas están cada vez más cerca y los sondeos no parecen darle motivos para celebrar.