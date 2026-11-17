Menudo repaso.

La abogada Paula Fraga ha cargado duramente contra la tertuliana Sarah Santaolalla por atacarla de forma cobarde en las redes sociales.

La pareja de Javier Ruiz retuiteó una publicación del director de Salvados, JuanLu De Paolis, en la que definía a la gallega como un «personaje de ficción» porque, pese a definirse como de izquierdas, critica toda la hipocresía y la corrupción de las que hace gala el Gobierno de Pedro Sánchez.

«Hay que felicitar a @Paulafraga__ por el personaje de ficción de “exvotante de izquierdas, pero de izquierdas”. Otro caballito de Troya inventado y sentado en la televisión para intentar desmovilizar a la izquierda. Buen papel. Hay que comer».

La respuesta de Fraga fue contundente contra el «imbécil practicante» —así se autodefine en su biografía—, cuyos tuits ya han desatado la polémica por su dudoso gusto:

«Muchas gracias, pero ni personaje ni “caballo de Troya”. De forma muy clara y directa les digo desde hace años que quienes han desmovilizado y destrozado la lucha obrera son el PSOE, sus muletitas y organizaciones afines. Lo del mal menor, para quienes les cuele, ya. Esta izquierda es invotable y lo que les molesta es que, como hoy, gente como yo les pongamos el espejo delante».

Pero la pareja de Nuria Marin no fue el único que se llevó un zasca por parte de la abogada: todavía más dura fue su respuesta a Santaolalla, que había retuiteado la publicación descalificando a la gallega.