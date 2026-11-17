Menudo repaso.
La abogada Paula Fraga ha cargado duramente contra la tertuliana Sarah Santaolalla por atacarla de forma cobarde en las redes sociales.
La pareja de Javier Ruiz retuiteó una publicación del director de Salvados, JuanLu De Paolis, en la que definía a la gallega como un «personaje de ficción» porque, pese a definirse como de izquierdas, critica toda la hipocresía y la corrupción de las que hace gala el Gobierno de Pedro Sánchez.
«Hay que felicitar a @Paulafraga__ por el personaje de ficción de “exvotante de izquierdas, pero de izquierdas”. Otro caballito de Troya inventado y sentado en la televisión para intentar desmovilizar a la izquierda. Buen papel. Hay que comer».
La respuesta de Fraga fue contundente contra el «imbécil practicante» —así se autodefine en su biografía—, cuyos tuits ya han desatado la polémica por su dudoso gusto:
«Muchas gracias, pero ni personaje ni “caballo de Troya”. De forma muy clara y directa les digo desde hace años que quienes han desmovilizado y destrozado la lucha obrera son el PSOE, sus muletitas y organizaciones afines. Lo del mal menor, para quienes les cuele, ya. Esta izquierda es invotable y lo que les molesta es que, como hoy, gente como yo les pongamos el espejo delante».
Pero la pareja de Nuria Marin no fue el único que se llevó un zasca por parte de la abogada: todavía más dura fue su respuesta a Santaolalla, que había retuiteado la publicación descalificando a la gallega.
«Estimada @SarahPerezSanta, yo me he abstenido de realizarte críticas públicas —ya recibes muchas, parte de ellas con toda la razón, pero también descalificaciones muy machistas de las que te he defendido—, pero, si vas a compartir estos mensajes contra mí, déjame que te diga algo:
A la que no se le conoce más “oficio” que jugar el papel de correa de transmisión del Gobierno es a ti. Y si hay un personaje nocivo en los medios es este: paniaguados que no respetáis a la audiencia a la que nos dirigimos, pues no mostráis verdad ni una exposición honesta de argumentos, sino una defensa autómata y acrítica de un argumentario dado que merma la capacidad crítica e intelectual del oyente crédulo al que convertís en papagayo de mantras falsarios. Y me es indiferente que esto lo hagáis personajes de “izquierda” o “derecha”.
“Hay que comer”: clamorosa proyección. Tengo mi propio despacho y, al modesto lugar que ocupo en el debate público, con tantas entradas como expulsiones de medios, he llegado por tesón y esfuerzo, sin padrinos ni atajos. Reflexiona sobre quién no come si se sale del personaje y de los embusteros idearios. Y recuerda, Sarah, no solo de pan vive el hombre».