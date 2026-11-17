La recta final hacia las elecciones generales del próximo 29 de noviembre está dejando un escenario favorable para el bloque de la derecha. Los últimos sondeos publicados apuntan a una ventaja del Partido Popular sobre el PSOE y a una posible mayoría absoluta conjunta de PP y Vox en el Congreso de los Diputados.

La fotografía electoral del 17 de noviembre refleja un desgaste de los socialistas en varias encuestas privadas y una consolidación de la alternativa encabezada por Alberto Núñez Feijóo.

Uno de los datos más relevantes aparece en el seguimiento diario de 40dB para El País y la Cadena SER, publicado este martes. La encuesta sitúa al PP en el 31,8 % de intención de voto y le atribuye 133 diputados. El PSOE alcanza el 30,6 % y 120 escaños, mientras Vox obtiene el 17,5 % y 58 representantes.

La suma de populares y Vox alcanzaría los 191 diputados, quince por encima de la mayoría absoluta, fijada en 176.

También destaca el sondeo de Sigma Dos para El Mundo, publicado el 16 de noviembre, que concede al PP entre 123 y 129 escaños y a Vox entre 63 y 68. En esta estimación, el PSOE se queda en el 26,1 % de los votos.

Con menos de dos semanas para acudir a las urnas, la posibilidad de un cambio de Gobierno ocupa el centro del debate político. La suma de PP y Vox supera los 176 diputados en buena parte de las proyecciones publicadas, aunque la distribución definitiva de escaños y los posibles pactos posteriores dependerán del resultado electoral.

La campaña entra así en su tramo decisivo, con Feijóo, Sánchez y Abascal disputándose el apoyo de los votantes en una jornada que determinará la futura composición del Congreso.