El Hierro se le atraganta a Pedro Sánchez.

La pequeña isla ha recibido, en los primeros 15 días de noviembre, a más de nueve mil personas. La población de la localidad es de poco más de 12.000 residentes.

La oleada migratoria, una ‘pseudoinvasión’, ha colapsado la pequeña isla y ha producido una situación similar a la que vimos en Ceuta: un enclave español en el que la llegada masiva de inmigrantes prácticamente iguala a la población local.

Y todo ante la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez.

Al igual que en el caso de la ciudad autónoma, el marido de Begoña ha demostrado que se la suda todo y que estas ‘nimiedades’ no merecen su atención. Por eso, tuvo el cuajo de irse de vacaciones —aunque diga que estuvo trabajando desde La Mareta— tras permanecer apenas una hora en Ceuta después de la invasión y, a día de hoy, la situación no se ha normalizado.

La cosa es de tal nivel que hasta vecinos de izquierdas de la isla han estallado contra el líder del PSOE. Incluso hay socialistas que reniegan del «puto amo» en la ciudad autónoma.

Y no es para menos: mientras Sánchez baila o pone a Begoña a hablar en actos de campaña para enarbolar el feminismo, aunque sea la ‘mujer de’, la situación empeora y no se toman medidas para evitar estas oleadas masivas de inmigración.

El Hierro es la nueva Ceuta.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este martes, 17 de noviembre, junto al presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo.