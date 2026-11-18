En plena recta final de la campaña hacia el 29-N, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE ha decidido que lo más urgente no es debatir sobre la gestión, los problemas estructurales del país o las sombras judiciales que rodean a su entorno, sino posar. Y lo ha hecho a lo grande: portada exclusiva de la revista Lecturas, la primera que concede a una cabecera del corazón en décadas.

La imagen es impecable en su cálculo.

Pedro Sánchez aparece sentado de forma informal, camisa blanca abierta, pantalón vaquero, sonrisa amplia, brazos cruzados o manos apoyadas con naturalidad, pulsera roja al cuello de la muñeca y un vaso de agua como único atrezzo. El mensaje visual es claro: “soy uno de los vuestros, un tipo cercano, un marido enamorado y un padre que sufre”.

El titular principal lo corona: “No imagino mi vida sin Begoña”. A su lado, otras perlas familiares: que estudió la carrera a la vez que su madre y que ha tenido que renunciar a muchos momentos con sus hijas.

No es casualidad. Lecturas tiene un perfil de lectoras mayoritario y una penetración clásica en peluquerías, salas de espera y hogares. Es un movimiento deliberado de rehumanización orientado al voto femenino, el granero tradicional del PSOE, en un momento en el que las encuestas aprietan y la figura del presidente acumula desgaste.

¿Qué será lo próximo? ¿Posar en bañador?

Para analizar esta y otras cuestiones, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este miércoles 18 de noviembre junto al escritor y periodista Eduardo García Serrano y el director de elcatalan.es Sergio Fidalgo.