El marido de Begoña no remonta su esperpéntica campaña.

Todo lo que ha intentado le ha salido mal.

Primero intentó usar la vivienda para vertebrar su relato. Pero vino la buitre Montse Mínguez y se lo tumbó. Después lo intentó con la «alegría» y sucedió la tragedia de Urda, reflejo de su nefasta gestión.

Con todo el cinismo que le caracteriza, trató de dar la vuelta al asunto y usar la dimisión de su pitbull y ministro de Transportes, Óscar Puente, para hablar de «dignidad», pero la corrupción —que es lo único de lo que puede presumir en sus ocho años de Gobierno— hizo su aparición con la UCO registrando el Ministerio de Igualdad y solicitando información al Tribunal de Cuentas sobre la financiación de Ferraz.

Y, como no tiene gestión, tira de sentimiento y cortinas de humo de cara al 29N.

Tras sus masajes en TVE y en La Séptima, lo último ha sido aparecer en la revista Lecturas para «humanizarse» y volver a decir que es un hombre «enamorado» de su pentaimputada y procesada mujer, a la que intenta usar como activo electoral.

Sin embargo, la cosa no despega. Sin importar lo que digan lumbreras como Iván Redondo o los chistes de Tezasno.

Sánchez cacarea en todos los sitios, pero no levanta cabeza. Y PP y VOX suman muchísimo más que la mayoría de 176 escaños.

Y con papelones como el perpetrado en sus entrevistas con Carlos Franganillo o con Susanna Griso.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ’24×7′ de este miércoles, 18 de noviembre, junto al periodista Xavier Horcajo.