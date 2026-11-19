Hoy es el primer cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Y la cosa no pinta bien para el marido de Begoña.

Hoy se ha publicado una entrevista en la que el prófugo Carles Puigdemont ha desvelado los entresijos de las negociaciones con el líder del PSOE y confirma lo que ya sabíamos: que es capaz de vender hasta a su madre con tal de mantenerse en el sillón.

El expresidente catalán no ha ocultado cómo ha sacado partido de la «ambición desmedida» y el «cinismo» del ‘Number 1’ para lograr concesiones que en otros momentos se consideraban imposibles. Incluso, muchas de ellas fueron negadas por el propio Sánchez, como que traería a Puigdemont para rendir cuentas ante la Justicia o que la amnistía era inconstitucional.

Si en 2023 el gallego se lo merendó, en esta ocasión el yerno de Sabiniano lo tiene todavía más difícil, con todos los escándalos de corrupción que salpican a su Gobierno, su partido y su círculo íntimo.

Ya hemos visto que, aunque en su campaña ha hablado de «amor» y «alegría», cuando está arrinconado no oculta su talante autoritario, como hemos podido comprobar en sus entrevistas con Carlos Franganillo y Susanna Griso, que, a diferencia de las de TVE o de sus participaciones en La Séptima, no fueron masajes para reírse en la cara de los españoles.

¿Qué cara veremos hoy?

Lo cierto es que Feijóo tiene todo de su lado para sentenciar a Sánchez y no puede fallar.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este jueves, 19 de noviembre, junto al concejal del PP en Getafe, Antonio José Mesa.