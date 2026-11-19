El esperado cara a cara entre el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez no ha dejado indiferente a nadie y las redes han seguido con atención el careo.
Como no podía ser de otra forma, se han inundado con chistes, ironías y memes del tenso encuentro entre los principales candidatos a las elecciones del 29 de noviembre.
Desde el outfit del marido de Begoña hasta las respuestas de los candidatos, todo fue objeto de comentario:
Imágenes en exclusiva del fin del #CaraACara26 https://t.co/Lr37DaM2ZI
— Ministerio de la Verdad (@MinDeLaVerdad) November 19, 2026
#FeijóoGana #SánchezMiente #CaraACara26 #CaraACaraRTVE
ANOTOP AT a Pedro Sánchez:
¿Quién le pagó las primarias, señor Sánchez?
La respuesta 👇🏽 https://t.co/qjk2WwGfpz
— Sergio Brabezo (@SBrabezo) November 19, 2026
Más o menos ha sido así. https://t.co/mzHamRK2iy
— Dios (@diostuitero) November 19, 2026
DOMANDO AL PERRO
#CARAaCARA26 https://t.co/Amh2nK7eyO
— NNGG Catalunya🇪🇸 (@NNGGcat) November 19, 2026
@diostuitero https://t.co/DE3WA0mWOw
— Dr. Liendre (@_Doctor_Liendre) November 19, 2026
Pidro revisando sus notas https://t.co/aLyXsx9bRH
— Xavi Torrent (@Xtorrent4) November 19, 2026
A punto de comenzar el #DebateElectoral https://t.co/DKtPQxKMZA
— Dios (@diostuitero) November 19, 2026
¿Por qué Sánchez se ha vestido de Mr. Bean?
#CaraACara26 #CaraACaraRTVE https://t.co/n1aNKpbVPs
— El sheriff de Wichita 🇪🇸 (@sheriff_189) November 19, 2026
#CaraACaraRTVE
El outfit de Pedro Sánchez https://t.co/zVBh4SG9HC
— Mario‼️ (@Mario1407361) November 19, 2026
Que dice la Peter que en Barcelona ha bajado el precio del alquiler.
Pero de donde ha salido este tío.
#CaraACaraRTVE https://t.co/37yJOIdWNq
— El azote🥊🏳️🌈🇪🇸 (@elazoteoficial_) November 19, 2026
Sanchez: «Hemos hecho mucho por la vivienda»
#CaraACaraRTVE https://t.co/VH6MWY6oLo
— Sandra Cortés ♧ (@SandraCortes93) November 19, 2026
Yo en modo experto en política internacional, economía, sociología, penalista, laboral, ferrocarrilógolo y ceutólogo siguiendo el debate de Sánchez y Feijóo.
#CaraACaraRTVE https://t.co/RC2bjinOds
— Paco Marhuender (@Marhuendeer) November 19, 2026
Lo está aplastando Feijoo🫣 #CaraACaraRTVE #CaraACara26 https://t.co/ej9EDL2qKt
— Manuelka🇪🇸 🇦🇷🇷🇺 (@manu_madrizz) November 19, 2026
A Sánchez no me llega la camisa al cuello con la reprimenda de Feijóo con un listado interminable de corruptelas y la inacción en materia de #vivienda: «Cuando uno parece que no es responsable de nada es un irresponsable» #CaraACaraLaSeptima #CaraACaraRTVE #CaraACara26 https://t.co/l1SfWBvhGq
— Rubén J. Lapetra (@rjlapetra) November 19, 2026
Silvia Intxaurrondo ahora mismo.
#DebateElectoral https://t.co/4BcK93MlF6
— Dios (@diostuitero) November 19, 2026
@HorizonteCuatro @cuatro Que está tartamudeando Pedro Sánchez!! 🤣🤣🤣
Menuda paliza le está metiendo Feijoo!!
#Horizonte #DebateElectoral @ppopular @NunezFeijoo @pscmpsoe #Populares #PSOE https://t.co/qFUEp7bGz9
— ℛ𝒾𝒸𝒶𝓇𝒹ℴ 𝒫ℴ𝓇𝓉𝒶𝒷𝒶𝓁ℯ𝓈 𝒥𝓇.🦀🇪🇸 (@Portabales_Hijo) November 19, 2026
Dios Mío, lo de Cuerpo en Onda Cero con día y hora!!! Feijóo… qué te tomaste??? Para que te lo tomes diario!!!
#debateelectoral https://t.co/nnqjmA09MN
— Helena de Troya🇲🇽🇪🇸🐍✝️ (@helenadetroya72) November 19, 2026
Sánchez está raro, luce enfermo, párpados caídos como si tuviera fiebre.
Hay una diferencia brutal de energía entre los dos candidatos.
— El Equidistante (@elequidistante) November 19, 2026
Sánchez: «El mio es uno de los gobiernos más limpios…»
#DebateElectoral https://t.co/ggCvy0Xk0O
— CillaPerlata (@PerlataCilla) November 19, 2026
@ppopular @pscmpsoe Hostia puta!! 🤣🤣🤣
Que paliza le está metiendo Feijoo a Pedro Sánchez!!
#Horizonte #DebateElectoral https://t.co/DWZeN3LROi
— ℛ𝒾𝒸𝒶𝓇𝒹ℴ 𝒫ℴ𝓇𝓉𝒶𝒷𝒶𝓁ℯ𝓈 𝒥𝓇.🦀🇪🇸 (@Portabales_Hijo) November 19, 2026
#PedroSánchez tras el debate.
#CaraACara26
#DebateElectoral https://t.co/5ySUXsCcv5
— Rubén 🇪🇸 💚 🤍 (@CasPerRub_) November 19, 2026
Feijóo: “Su Gobierno ha hecho todo tipo de guarradas”
#CaraaCara26 https://t.co/9cee4hPvgB
— BĒR (@BernarGM) November 19, 2026
Segunda pausa de hidratación:
Asesores de Pedro: control de daños.
Asesores de Feijóo: euforia
— Luz Sánchez-Mellado 🇪🇦🏳️🌈 (@luzsmellado) November 19, 2026
Sánchez está raro, luce enfermo, párpados caídos como si tuviera fiebre.
Hay una diferencia brutal de energía entre los dos candidatos.
— El Equidistante (@elequidistante) November 19, 2026
Más allá de las mentiras que suelta, lo peor es el tono monjil, ñoño y de curilla que pone para colárnoslas
Cuanto más cursi se pone, mas gorda es la trola que suelta. Y esta del “gobierno limpio” es la rehostia de gorda
#CaraACaraRTVE
#DebateElectoral https://t.co/SeKm7808OY
— Jose Valdés (@JoseValds13) November 19, 2026
Ah no no no tú no te bajas del barco a 10 días de las elecciones
https://t.co/AZROcxEt2A
— Antonie🇪🇸 (@tip0DeIncogni) November 19, 2026
Ya déjalo Feijóo, ya está muerto 😂😂
#Horizonte #CaraACara26 #CaraACaraRTVE https://t.co/rBTEXZ9EJK
— Usuario de X (@usuari0dx) November 19, 2026
#CaraACaraRTVE https://t.co/5IYjoaHMOI
— Brutilovah (@brutilovah) November 19, 2026