El esperado cara a cara entre el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez no ha dejado indiferente a nadie y las redes han seguido con atención el careo.

Como no podía ser de otra forma, se han inundado con chistes, ironías y memes del tenso encuentro entre los principales candidatos a las elecciones del 29 de noviembre.

Desde el outfit del marido de Begoña hasta las respuestas de los candidatos, todo fue objeto de comentario:

Imágenes en exclusiva del fin del #CaraACara26 https://t.co/Lr37DaM2ZI — Ministerio de la Verdad (@MinDeLaVerdad) November 19, 2026

#FeijóoGana #SánchezMiente #CaraACara26 #CaraACaraRTVE ANOTOP AT a Pedro Sánchez: ¿Quién le pagó las primarias, señor Sánchez? La respuesta 👇🏽 https://t.co/qjk2WwGfpz — Sergio Brabezo (@SBrabezo) November 19, 2026

Más o menos ha sido así. https://t.co/mzHamRK2iy — Dios (@diostuitero) November 19, 2026

DOMANDO AL PERRO #CARAaCARA26 https://t.co/Amh2nK7eyO — NNGG Catalunya🇪🇸 (@NNGGcat) November 19, 2026

Pidro revisando sus notas https://t.co/aLyXsx9bRH — Xavi Torrent (@Xtorrent4) November 19, 2026

A punto de comenzar el #DebateElectoral https://t.co/DKtPQxKMZA — Dios (@diostuitero) November 19, 2026

¿Por qué Sánchez se ha vestido de Mr. Bean?

#CaraACara26 #CaraACaraRTVE https://t.co/n1aNKpbVPs — El sheriff de Wichita 🇪🇸 (@sheriff_189) November 19, 2026

#CaraACaraRTVE

El outfit de Pedro Sánchez https://t.co/zVBh4SG9HC — Mario‼️ (@Mario1407361) November 19, 2026

Que dice la Peter que en Barcelona ha bajado el precio del alquiler.

Pero de donde ha salido este tío.

#CaraACaraRTVE https://t.co/37yJOIdWNq — El azote🥊🏳️‍🌈🇪🇸 (@elazoteoficial_) November 19, 2026

Sanchez: «Hemos hecho mucho por la vivienda» #CaraACaraRTVE https://t.co/VH6MWY6oLo — Sandra Cortés ♧ (@SandraCortes93) November 19, 2026

Yo en modo experto en política internacional, economía, sociología, penalista, laboral, ferrocarrilógolo y ceutólogo siguiendo el debate de Sánchez y Feijóo.

#CaraACaraRTVE https://t.co/RC2bjinOds — Paco Marhuender (@Marhuendeer) November 19, 2026

Lo está aplastando Feijoo🫣 #CaraACaraRTVE #CaraACara26 https://t.co/ej9EDL2qKt — Manuelka🇪🇸 🇦🇷🇷🇺 (@manu_madrizz) November 19, 2026

A Sánchez no me llega la camisa al cuello con la reprimenda de Feijóo con un listado interminable de corruptelas y la inacción en materia de #vivienda: «Cuando uno parece que no es responsable de nada es un irresponsable» #CaraACaraLaSeptima #CaraACaraRTVE #CaraACara26 https://t.co/l1SfWBvhGq — Rubén J. Lapetra (@rjlapetra) November 19, 2026

Silvia Intxaurrondo ahora mismo.

#DebateElectoral https://t.co/4BcK93MlF6 — Dios (@diostuitero) November 19, 2026

@HorizonteCuatro @cuatro Que está tartamudeando Pedro Sánchez!! 🤣🤣🤣 Menuda paliza le está metiendo Feijoo!! #Horizonte #DebateElectoral @ppopular @NunezFeijoo @pscmpsoe #Populares #PSOE https://t.co/qFUEp7bGz9 — ℛ𝒾𝒸𝒶𝓇𝒹ℴ 𝒫ℴ𝓇𝓉𝒶𝒷𝒶𝓁ℯ𝓈 𝒥𝓇.🦀🇪🇸 (@Portabales_Hijo) November 19, 2026

Dios Mío, lo de Cuerpo en Onda Cero con día y hora!!! Feijóo… qué te tomaste??? Para que te lo tomes diario!!!

#debateelectoral https://t.co/nnqjmA09MN — Helena de Troya🇲🇽🇪🇸🐍✝️ (@helenadetroya72) November 19, 2026

Sánchez está raro, luce enfermo, párpados caídos como si tuviera fiebre. Hay una diferencia brutal de energía entre los dos candidatos. — El Equidistante (@elequidistante) November 19, 2026

Sánchez: «El mio es uno de los gobiernos más limpios…» #DebateElectoral https://t.co/ggCvy0Xk0O — CillaPerlata (@PerlataCilla) November 19, 2026

@ppopular @pscmpsoe Hostia puta!! 🤣🤣🤣 Que paliza le está metiendo Feijoo a Pedro Sánchez!! #Horizonte #DebateElectoral https://t.co/DWZeN3LROi — ℛ𝒾𝒸𝒶𝓇𝒹ℴ 𝒫ℴ𝓇𝓉𝒶𝒷𝒶𝓁ℯ𝓈 𝒥𝓇.🦀🇪🇸 (@Portabales_Hijo) November 19, 2026

#PedroSánchez tras el debate.

#CaraACara26

#DebateElectoral https://t.co/5ySUXsCcv5 — Rubén 🇪🇸 💚 🤍 (@CasPerRub_) November 19, 2026

Feijóo: “Su Gobierno ha hecho todo tipo de guarradas”

#CaraaCara26 https://t.co/9cee4hPvgB — BĒR (@BernarGM) November 19, 2026

Segunda pausa de hidratación:

Asesores de Pedro: control de daños.

Asesores de Feijóo: euforia — Luz Sánchez-Mellado 🇪🇦🏳️‍🌈 (@luzsmellado) November 19, 2026

Sánchez está raro, luce enfermo, párpados caídos como si tuviera fiebre. Hay una diferencia brutal de energía entre los dos candidatos. — El Equidistante (@elequidistante) November 19, 2026

Más allá de las mentiras que suelta, lo peor es el tono monjil, ñoño y de curilla que pone para colárnoslas Cuanto más cursi se pone, mas gorda es la trola que suelta. Y esta del “gobierno limpio” es la rehostia de gorda

#CaraACaraRTVE

#DebateElectoral https://t.co/SeKm7808OY — Jose Valdés (@JoseValds13) November 19, 2026

Ah no no no tú no te bajas del barco a 10 días de las elecciones https://t.co/AZROcxEt2A — Antonie🇪🇸 (@tip0DeIncogni) November 19, 2026