La campaña rumbo a las elecciones del 29 de noviembre se calienta en su recta final con el primer cara a cara entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El momento es clave: cada intento del líder del PSOE por establecer un relato queda desmontado por la realidad —y por su hipocresía y nefasta gestión—. Su portavoz, Montse Mínguez, quedó retratada con el tema de la vivienda; la tragedia de Urda acabó con la campaña del amor; los registros de la UCO en Igualdad y en el Tribunal de Cuentas hicieron saltar por los aires el discurso de la «dignidad»; y ahora Puigdemont hunde el relato de la «fuerza de la gente» tras desvelar cómo se forjaron los pactos de la vergüenza.

El popular acude a la cita con un objetivo claro: terminar de hundir al marido de Begoña echándole en cara toda la corrupción que salpica a su Gobierno, su partido y su círculo íntimo.

Y en Periodista Digital cubrimos este debate electoral, que promete verdaderos momentazos.

Alfonso Rojo, Eurico Campano y Josué Cárdenas ofrecerán sus comentarios y análisis de las respuestas de ambos y de todo lo que ocurra en uno de los momentos más esperados de la campaña del 29N.