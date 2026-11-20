David Jiménez (Barcelona, 11 de enero de 1971) es un reconocido periodista y escritor español.
En su carrera profesional ha sido reportero de guerra y corresponsal en Asia y Oriente Próximo. Fue director del periódico El Mundo y columnista en el prestigioso The New York Times, así como cronista de la revista Vanity Fair y del diario alemán Die Welt.
Además de su faceta de escritor, también es productor audiovisual y presenta en Tiempo de hablar la película basada en su libro homónimo, El director, que narra su año al frente del diario generalista y que se estrena hoy en los cines.
En su conversación con Alfonso Rojo ha repasado su carrera, ha contado algunos detalles del filme y ha tenido tiempo para comentar la actualidad del periodismo y de la política en España.
En el ameno intercambio, ha dejado unas frases muy interesantes:
«Era el periodista mejor valorado en Kabul por mi jamón».
«Me arrepiento de haber mantenido a gente en *El Mundo* que quería mi puesto».
«Una secretaria me dijo: ‘No eres suficientemente hijo de puta para este puesto’».
«Ser director iba de todo menos de periodismo. Había unas presiones tremendas».
«La presión de César Alierta era tremenda, en especial cuando salta su participación en los negocios de Rodrigo Rato».
«Lo primero que hicieron cuando asumí fue montarme un ERE».
«Yo tengo mensajes de políticos, algunos actuales, quejándose de lo que publicamos».
«La película retrata muy bien lo que pasó en mi año al frente de *El Mundo*».
«En la película también se ve el otro lado del periodismo, que no siempre se conoce».
«Hace un año dejé las tertulias políticas; el debate en ellas me aburría».
«Me echaron de *El Mundo* por no poner el diario al servicio de partidos políticos y otros intereses».
«Mi editora me ha confesado que todavía no me han perdonado por dar la batalla».
«Los medios se han convertido en el perro que lame la mano que le da de comer».
«El ecosistema hace muy difícil mantener actualmente un medio sin intercambio de favores».
«Los periodistas siempre han sido prostitutas, pero antes eran de lujo».
«Sánchez llega a estas elecciones quemado; lo de ayer en el debate fue brutal».
«Lo único que me ha sorprendido es la actitud de Sánchez, la falta de mordiente».
«Yo vi a Sánchez noqueado».
«A Sánchez le pasó con Feijóo como a Broncano con Abascal: se traicionó a sí mismo».
«Los pódcast y los videoblogs tienen un alcance que los medios ya no tienen».
«Conozco a mucha gente que era votante del PSOE y que cambiará su voto».
«A Sánchez se le han terminado los conejos de la chistera».