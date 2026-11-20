David Jiménez (Barcelona, 11 de enero de 1971) es un reconocido periodista y escritor español.

En su carrera profesional ha sido reportero de guerra y corresponsal en Asia y Oriente Próximo. Fue director del periódico El Mundo y columnista en el prestigioso The New York Times, así como cronista de la revista Vanity Fair y del diario alemán Die Welt.

Además de su faceta de escritor, también es productor audiovisual y presenta en Tiempo de hablar la película basada en su libro homónimo, El director, que narra su año al frente del diario generalista y que se estrena hoy en los cines.

En su conversación con Alfonso Rojo ha repasado su carrera, ha contado algunos detalles del filme y ha tenido tiempo para comentar la actualidad del periodismo y de la política en España.

En el ameno intercambio, ha dejado unas frases muy interesantes: