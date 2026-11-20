Saben que han perdido.

Y no lo pueden negar.

La izquierda ha quedado ‘descolocada’ tras el esperado cara a cara entre el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Las primeras sensaciones son claras: una contundente victoria del popular que se ha mostrado incisivo mientras el marido de Begoña lucía apagado, sin poder defenderse ni de los errores de sus ocho años de gestión ni de la corrupción que enfanga a su Gobierno, su partido y su círculo íntimo.

Y es que las reacciones de reconocidos izquierdistas dejan en claro la cosa. Es que ni siquiera Iván Redondo pudo decir en RTVE que el presidente logró imponerse.

Y lo han expuesto en las redes sociales.

Gabriel Rufián lo tuvo claro, una victoria contundente del gallego. «Si Feijóo te come así en un debate es que o no te lo has preparado o es que estás mal asesorado. O las dos».

Si Feijóo te come así en un debate es que o no te lo has preparado o es que estás mal asesorado. O las dos. #CaraACara2026 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 19, 2026

Por su parte, Antonio Maestre se mostró sorprendido por la actitud del líder del PSOE: «Completamente incomprensible el debate que está haciendo Pedro Sánchez. Desubicado, descolocado y fuera de sitio».

Completamente incomprensible el debate que está haciendo Pedro Sánchez. Desubicado, descolocado y fuera de sitio. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) November 19, 2026

Alan Barroso también mostró su descontento con la incapacidad argumentativa del presudente: «A Sánchez le está pasando lo mismo de 2023. Es increíble que él y su equipo vuelvan a cometer el mismo error cuando ya sabían a lo que se enfrentaban. No deja de repetir datos incomprensibles mientras Feijóo lo mira con sorna. Tiene delito no poder plantarle cara al anatop at».

A Sánchez le está pasando lo mismo de 2023. Es increíble que él y su equipo vuelvan a cometer el mismo error cuando ya sabían a lo que se enfrentaban. No deja de repetir datos incomprensibles mientras Feijóo lo mira con sorna. Tiene delito no poder plantarle cara al anatop at. — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) November 19, 2026

Ni siquiera Ramón Espinar pudo doblar la realidad y el optimismo fue cayendo rápidamente: «Feijóo ha salido con todo. El Perro está pasando bolas. Feijóo es una ametralladora, el Perro va con una bala pero será la buena», «El PSOE tiene que ir pensando en sacar a Carlos Espí», «Cuando llegue Pedro Sánchez al debate, lo va a flipar Feijóo».

Feijóo ha salido con todo. El Perro está pasando bolas. Feijóo es una ametralladora, el Perro va con una bala pero será la buena. — Ramón Espinar 🇵🇸 (@RamonEspinar) November 19, 2026

Tampoco pudo hacerlo Rosa Villacastín: «No sé quién ha aconsejado a Pedro Sánchez mantener esa actitud de “oyente” mientras Feijoo le abrumaba con datos -muchos falsos-que defendía con fuerza».

No sé quién ha aconsejado a Pedro Sánchez mantener esa actitud de “oyente” mientras Feijoo le abrumaba con datos -muchos falsos-que defendía con fuerza. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) November 19, 2026

Ignasi Guardans fue otro que no entendió el papel del líder del PSOE: «Alguien ha contaminado el agua en Moncloa con algún sedante de pésimo efecto. Presidente, el debate era hoy».