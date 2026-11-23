¡El CIS lanza una predicción que sacude el panorama político! ¿Podría el PSOE remontar y dejar a Vox en un discreto 15%? Descubre las claves de esta última encuesta y qué significa para el futuro de España.

Analizamos los datos más impactantes del estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas. Exploramos las posibles razones detrás de estas proyecciones y cómo podrían interpretarse las tendencias actuales.

¿Están los españoles reconfigurando sus preferencias electorales? Profundizamos en los movimientos que podrían estar marcando la pauta y qué escenarios se abren ante nosotros.