No importa la trola que cuente, ni él mismo se lo cree.

Pedro Sánchez afirma que va a ganar las elecciones contra todo pronóstico. Sin embargo, y pese a las amenazas de la violenta Diana Morant, el verdadero bofetón se lo va a llevar el marido de Begoña este fin de semana.

Ni siquiera las urnas de cartón montadas en varios consulados para los beneficiados de la mal llamada ‘ley de nietos’ servirán para cambiar el resultado. El pucherazo tendría que ser tan masivo y obvio para propiciar un eventual triunfo del líder del PSOE que sería imposible que colase sin consecuencias.

Y es que, aunque un empate técnico entre PP y PSOE es posible, lo que no es viable es que Sánchez reedite un Gobierno Frankenstein, porque se ha fagocitado —y perjudicado— a las fuerzas políticas con las que ha gobernado estos ocho años: Podemos, Sumar, ERC, Bildu y hasta Junts y el PNV.

En promedio, PP-VOX sumarían 192 escaños, superando tan holgadamente la mayoría absoluta (176) que la única forma de que Sánchez reedite un Gobierno sería que se produjera un milagro. O un pucherazo.

Sin embargo, el juego de Sánchez es impulsar el miedo: entre sus votantes, el temor a la ‘ultraderecha’ y, entre sus «enemigos», el posible pucherazo. Y no es que el marido de Begoña sea incapaz de hacerlo. Ya lo hizo en su momento en las primarias de los socialistas.

Pero, como le sucedió entonces, fracasará.

El próximo lunes habrá un nuevo Gobierno de mayoría de centroderecha.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este lunes, 23 de noviembre, junto al diputado en la Asamblea de Madrid Pedro Muñoz Abrines.