Demoledor.

El exdirigente del PSOE en Extremadura Paco Castañares ha cargado duramente contra el exministro de Defensa José Bono por sus ataques contra el expresidente Felipe González.

El exministro de José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en un nuevo referente para el sanchismo tras la caída en desgracia del faro moral de la izquierda, investigado por el opaco rescate de Plus Ultra, que ha destapado varios escándalos, como el de las infames joyas encontradas en la caja fuerte de su oficina o las comisiones que cobraba por unos ‘pseudoinformes’.

La situación legal de la ceja ha impedido que forme parte de la campaña y, en su lugar, lo ha hecho el millonario Bono. Este fin de semana ha atacado al expresidente por no apoyar ciegamente al marido de Begoña: «Felipe, no hagas el tonto (…) El PSOE te debe mucho, mucho, pero tú más al PSOE».

Esto no ha gustado a Castañares, uno de los muchos socialistas de la ‘vieja guardia’ que se han pronunciado abiertamente contra el líder de los socialistas. Y ha retratado al exministro de Zapatero.