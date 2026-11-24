Está acorralado.

Y sabe que no puede ganar limpiamente ni en un millón de años.

Pese a su calma al asegurar que va a ganar, Pedro Sánchez sabe que no tiene posibilidades reales de seguir en Moncloa. O, al menos, no limpiamente.

Tanto es así que, al mismo tiempo que de forma «escalofriante» da por hecha su victoria, habla de remontada. ¿Qué sentido tiene si el CIS está en lo cierto y el marido de Begoña sacará más diputados que escaños en el Congreso?

Y aquí viene lo preocupante.

Estamos viendo en directo las irregularidades en el voto extranjero y en el voto por correo.

El caos generalizado en los consulados, con largas horas de cola para votar por parte de los beneficiados por la mal llamada ley de nietos —que ha permitido votar a bisnietos, pero no a nietos—, las urnas de cartón o el hecho de prescindir de la Policía para custodiar el voto de los nacionalizados son algunos de los elementos que, cuando menos, generan desconfianza.

Además, en el caso del voto por correo, ya hay denuncias de ciudadanos que advierten de que no les han llegado todas las papeletas —por lo que sea, solo estaban las de los partidos de izquierda—, así como de tarjetas censales destinadas a personas fallecidas y a extranjeros que no residen en esa dirección.

Uno de los ejemplos más sangrantes ha sido el de una diputada de VOX en Baleares, Manuela Cañadas, que, en una rueda de prensa, denunció haber recibido la tarjeta censal de su marido, fallecido hace 15 años.

🚨 Mi marido falleció hace 15 años y su tarjeta censal para votar en las próximas elecciones del 29N acaba de llegar a casa. Cuando decimos que son capaces de alterar el censo electoral para robarnos la democracia, no lo decimos por decir. Lo decimos con conocimiento de causa. 🗳️ Y este domingo, que nadie se quede en casa. Id a votar para conseguir que realmente haya un cambio y un futuro esperanzador en nuestro país para nuestros hijos y nuestros nietos. — Manuela Cañadas. 🇪🇦 (@ManuelaSesIlles) November 23, 2026

Todas estas irregularidades, junto con la corrupción desmedida del Gobierno de Pedro Sánchez, reflejan por qué el voto por correo ha caído casi un 60 % respecto a 2023, con un total de 1.099.687 españoles que han solicitado ejercer su derecho por esta vía.

Además, están los casos de recién nacionalizados amparados en esta opaca ley, que aparecen empadronados en municipios que no existían cuando sus antepasados habrían abandonado España y que pueden alterar también los resultados locales, como en Tres Cantos (Madrid).

Cabe recordar que hay un total de 2.776.645 españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), que no es poca cosa.

Pese a que el marido de Begoña no tiene opciones reales de seguir gobernando -incluso ser primera fuerza es una opción muy remota-, la cosa no está hecha. Y PP y VOX tienen que estar alerta ante un posible pucherazo. No sería la primera vez que el líder del PSOE hace uno.

Este y otros asuntos de actualidad se abordan en el «24×7» de este martes, 24 de noviembre, junto al periodista y escritor Fran Blanco Argibay.