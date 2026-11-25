Las dudas sobre la posibilidad de que el marido de Begoña pueda avanzar un pucherazo en las elecciones de este 29 de noviembre crecen. Y aumentan por dos razones: por el cúmulo de indicios y porque Pedro Sánchez lo ha hecho antes.

Las irregularidades son demasiadas como para que, al menos, no nos pongan en alerta.

La chapuza de la hermana de Óscar Puente con la mal llamada ‘ley de nietos’, que altera el censo; el DNI digital para votar, cuando tiene más agujeros que un queso emmental —el gruyer no suele tener huecos—; las urnas de cartón en las embajadas y consulados, y todo lo que ha rodeado a Correos, colonizado por el líder del PSOE.

Por no entrar en sus ocho años de trampas y mentiras o en el hecho de que los casos de corrupción que salpican a su Gobierno, su partido y su círculo íntimo no se pueden explicar sin su connivencia o su «laissez-faire» con todos estos asuntos.

La cosa es muy grave y no se puede tomar a la ligera.

Y aunque un fraude no será fácil de colar, eso no implica que el yerno de Sabiniano sea incapaz de hacerlo.

¡Ojo con míster Fraude!

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este miércoles, 25 de noviembre, junto al periodista Paco Rosell.