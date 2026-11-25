Zasca tremendo.
Y por partida doble.
La activista Raquel Ogando ha retratado a la propagandista sanchista Sarah Santaolalla por su feminismo de cartón. Y lo ha hecho primero en televisión y luego en las redes sociales.
Primero, la gallega participaba en Telecinco y discutía con María Cristina Bernabé, una influencer que se tatuó un corazón con el nombre de Pedro Sánchez, precisamente sobre feminismo. En el careo, la también educadora social puso a la pareja de Javier Ruiz como ejemplo y afirmó que, por ello, era «víctima del odio machista».
La respuesta de Ogando fue durísima:
«Todo este país sabe que esta señora se inventó un delito de lesiones. Se puso un cabestrillo que no necesitaba y se paseó por todos los platós. Es una vergüenza. Además, ahora está en una cadena de televisión presentando un programa. Es un insulto a la inteligencia».
La influencer que se tatuó un corazón con el nombre de Pedro Sánchez pretende darnos lecciones de feminismo a @Paulafraga__ y a mí, no os lo perdáis. Dice que Sarah Santaolalla es una víctima del odio machista y que las mujeres se están derechizando por la manipulación de PP-Vox. https://t.co/9UrC04hstj
— Raque ⏸️ (@raqueogando) November 23, 2026
Pero también atizó a los partidos de izquierda y extrema izquierda por usar a las mujeres como un arma arrojadiza en esta campaña:
«Esto no se hace, eso no es feminismo. Lo que estáis defendiendo es sensacionalismo, amarillismo e instrumentalizar una causa justa de manera electoralista».
Pero estas reflexiones no gustaron al referente de la izquierda mediática, y la mujer de Javier Ruiz atacó a Ogando desde su perfil de X:
«Me encanta que el único currículum que tengan algunas para sentarse en una mesa de televisión sea ponerme a parir. Menudas piezas. Anda, poneos a trabajar, que ya está bien de vivir pendientes de los demás. ¡Vagas!».
Me encanta que el único currículum que tengan algunas para sentarse en una mesa de televisión sea ponerme a parir.
Menudas piezas. Anda, poneos a trabajar, que ya está bien de vivir pendientes de los demás.
¡Vagas!
— Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) November 23, 2026
Además, acompañó este texto con un penoso vídeo en el que, además de afirmar que estaba «obsesionadita» con ella, la llama despectivamente «pava», «friki» y «greñas».
Pero no se quedó ahí, sino que se superó y sacó a pasear su clasismo —ese que después critica y achaca a la derecha— y lo completó refiriéndose a ella misma en tercera persona:
«¿Es periodista? No. ¿Es analista? No. ¿Es consultora? No. ¿Es jurista? No. ¿Es algo? No. ¿Tiene profesión? No. ¿Qué es? Odiadora de Sarah Santaolalla».
Sarah Santaolalla insulta y pierde los papeles contra una mujer feminista que le recrimina que se pusiera un cabestrillo y se inventara denuncias falsas
Sarah la llama pava despectivamente todo el rato, además de friki y greñas, también se mofa de que no haya estudiado nada: ¿Es periodista? No. ¿Es analista? No. ¿Es consultora? No. ¿Es jurista? No. ¿Es algo? No. ¿Tiene profesión? No. ¿Qué es? Novia de Javier Ruiz
#sarahsantaolalla #feminista #machista
— Neo Despertado (@neodespertado) November 24, 2026
Sin embargo, la respuesta de Ogando fue brutal, sin necesidad de caer ni en el insulto ni en la descalificación:
«Cada vez que digo que mujeres como Cristina Fallarás o tú no hacéis periodismo, que os dedicáis al victimismo y al chantaje emocional, alguna reacciona diciendo que no tengo carrera universitaria. Pero que lo digas tú, que tampoco la tienes, es para alucinar lo más grande».
Cada vez que digo que mujeres como Cristina Fallarás o tú no hacéis periodismo, que os dedicáis al victimismo y al chantaje emocional, alguna reacciona diciendo que no tengo carrera universitaria. Pero que lo digas tú, que tampoco la tienes, es para alucinar lo más grande. https://t.co/wxRvKffpMz
— Raque ⏸️ (@raqueogando) November 24, 2026