Zasca tremendo.

Y por partida doble.

La activista Raquel Ogando ha retratado a la propagandista sanchista Sarah Santaolalla por su feminismo de cartón. Y lo ha hecho primero en televisión y luego en las redes sociales.

Primero, la gallega participaba en Telecinco y discutía con María Cristina Bernabé, una influencer que se tatuó un corazón con el nombre de Pedro Sánchez, precisamente sobre feminismo. En el careo, la también educadora social puso a la pareja de Javier Ruiz como ejemplo y afirmó que, por ello, era «víctima del odio machista».

La respuesta de Ogando fue durísima:

«Todo este país sabe que esta señora se inventó un delito de lesiones. Se puso un cabestrillo que no necesitaba y se paseó por todos los platós. Es una vergüenza. Además, ahora está en una cadena de televisión presentando un programa. Es un insulto a la inteligencia».

La influencer que se tatuó un corazón con el nombre de Pedro Sánchez pretende darnos lecciones de feminismo a @Paulafraga__ y a mí, no os lo perdáis. Dice que Sarah Santaolalla es una víctima del odio machista y que las mujeres se están derechizando por la manipulación de PP-Vox. https://t.co/9UrC04hstj — Raque ⏸️ (@raqueogando) November 23, 2026

Pero también atizó a los partidos de izquierda y extrema izquierda por usar a las mujeres como un arma arrojadiza en esta campaña:

«Esto no se hace, eso no es feminismo. Lo que estáis defendiendo es sensacionalismo, amarillismo e instrumentalizar una causa justa de manera electoralista».

Pero estas reflexiones no gustaron al referente de la izquierda mediática, y la mujer de Javier Ruiz atacó a Ogando desde su perfil de X:

«Me encanta que el único currículum que tengan algunas para sentarse en una mesa de televisión sea ponerme a parir. Menudas piezas. Anda, poneos a trabajar, que ya está bien de vivir pendientes de los demás. ¡Vagas!».

Me encanta que el único currículum que tengan algunas para sentarse en una mesa de televisión sea ponerme a parir. Menudas piezas. Anda, poneos a trabajar, que ya está bien de vivir pendientes de los demás.

¡Vagas! — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) November 23, 2026

Además, acompañó este texto con un penoso vídeo en el que, además de afirmar que estaba «obsesionadita» con ella, la llama despectivamente «pava», «friki» y «greñas».

Pero no se quedó ahí, sino que se superó y sacó a pasear su clasismo —ese que después critica y achaca a la derecha— y lo completó refiriéndose a ella misma en tercera persona:

«¿Es periodista? No. ¿Es analista? No. ¿Es consultora? No. ¿Es jurista? No. ¿Es algo? No. ¿Tiene profesión? No. ¿Qué es? Odiadora de Sarah Santaolalla».

Sarah Santaolalla insulta y pierde los papeles contra una mujer feminista que le recrimina que se pusiera un cabestrillo y se inventara denuncias falsas Sarah la llama pava despectivamente todo el rato, además de friki y greñas, también se mofa de que no haya estudiado nada: ¿Es periodista? No. ¿Es analista? No. ¿Es consultora? No. ¿Es jurista? No. ¿Es algo? No. ¿Tiene profesión? No. ¿Qué es? Novia de Javier Ruiz #sarahsantaolalla #feminista #machista — Neo Despertado (@neodespertado) November 24, 2026

Sin embargo, la respuesta de Ogando fue brutal, sin necesidad de caer ni en el insulto ni en la descalificación:

«Cada vez que digo que mujeres como Cristina Fallarás o tú no hacéis periodismo, que os dedicáis al victimismo y al chantaje emocional, alguna reacciona diciendo que no tengo carrera universitaria. Pero que lo digas tú, que tampoco la tienes, es para alucinar lo más grande».