En la recta final de la campaña de cara a las elecciones de este 29 de noviembre, Pedro Sánchez sigue dando tumbos con una campaña errática que ha dado que hablar más por los esperpentos y la hipocresía que por las propuestas de cara a un posible tercer Gobierno, que se antoja muy complicado, de acuerdo con los últimos sondeos publicados el lunes.

Al líder del PSOE todo le ha salido mal desde que disolvió las Cortes, creyendo que las protestas teledirigidas desde Ferraz y Moncloa iban a darle la victoria.

No calculó que era un despropósito enarbolar la vivienda después de pasarse ocho años sin construir y empeorando el mercado inmobiliario. Tampoco contó con que la hipocresía intrínseca al sanchismo le iba a estallar en la cara en la forma de Montse Mínguez.

Tras este chasco, tiró de la ‘alegría’. Así, empezó a dejar de lado la gestión y a llevar las cosas al terreno emocional. Pero la estrategia se le torció por la corrupción y la ineficiencia en la gestión, también señas del sanchismo. Y sucedió Adamuz.

Y como la hipocresía de Sánchez es infinita, intentó torcer la tragedia y hablar de «dignidad», poniendo al gañán Óscar Puente como un mártir y un ejemplo, pese a ser el máximo responsable político de las dos peores tragedias de la alta velocidad en España. Ambas este mismo año. Pero la UCO, con sendos registros en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas, echó por tierra este relato.

Finalmente, el ‘Number One’, desesperado, recurrió a José Bono. El exministro de su gurú, Zapatero, ha reaparecido, y no para exponer cómo se ha hecho multimillonario, sino para hacer una mezcla entre la ‘Zeja’ y su bulldog Puente, dos ‘activos’ con los que no puede contar en esta campaña, pese a que había afirmado que sí lo haría.

Sin embargo, la cosa no ha ido precisamente bien. Por un lado, porque Bono es una figura opaca, sobre cuyos negocios hay muchas preguntas. Y, por otro, porque ha profundizado en una guerra interna que solo debilita todavía más al PSOE.

Pero ayer, el yerno de Sabiniano protagonizó el último esperpento: volver a dar protagonismo a su mujer, Begoña Gómez, en clave feminista. Durante la gestión del ‘Gobierno más feminista de la historia’, los delitos sexuales han aumentado más de un 70 % y las violaciones, el doble.

Sánchez ha puesto como ejemplo de feminismo a su mujer, que se ha lucrado con las saunas y ha lanzado su carrera como ‘empresaria’ gracias a su marido. Por lo que sea, la cosa solo ha desatado burlas y críticas acérrimas.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este jueves, 26 de noviembre, junto a la cofundadora de Sociedad Civil Catalana, Pilar Castellanos.