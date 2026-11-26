Arde el plató de Periodista Digital.

Alfonso Rojo, Adriana González, Bertrand Ndongo, Eurico Campano y Josué Cárdenas vuelven en otra candente edición de El Pentagrama, centrada en el debate a cuatro entre los principales candidatos de cara a las elecciones de este 29 de noviembre.

Acertadas reflexiones, declaraciones explosivas y mucha tensión sobre lo que puede pasar, quién ganará, la importancia del debate, las propuestas de los partidos y la actitud de los candidatos. Todos estos temas se abordan en un programa imperdible.