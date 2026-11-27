Uno de los momentos más comentados del debate a cuatro celebrado ayer entre Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Pedro Sánchez y Ada Colau fue cuando el popular recriminó a la catalana que hubiese guardado silencio ante los escándalos que salpican al Gobierno, al partido y al círculo íntimo del marido de Begoña, así como por su falta de acción ante la DANA, que no solo afectó a Valencia, sino también a otras dos comunidades.

El momento fue manipulado primero por el propio marido de Begoña, que recriminó el «machismo» del popular, y después se sumó la propia Colau, que no dijo nada ni mostró indignación cuando escuchó a Feijóo, hasta que Sánchez lo hizo.

Pero alguien que no iba a quedarse «calladita» era la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, verdadera obsesión de Sánchez, que no perdió la oportunidad de nombrarla en el debate.

Ayuso desmontó el relato de la izquierda y la extrema izquierda sobre el momento con una imagen contundente: una foto de Sánchez y Colau juntos, con la palabra «calladitos», como si se tratara de un juego de Apalabrados, para recordar los escándalos del marido de Begoña.

Ceuta, Ábalos, La Palma, Leire, apagón, DANA, imputados, trenes, Óscar Puente y sobrinas.

Todos estos asuntos han sido objeto de silencio por parte de los socios de Gobierno de Sánchez, que, aunque hoy se llaman Frente Amplio, antes eran Sumar y, anteriormente, Unidas Podemos. Todos ellos han sido la muleta sobre la que se ha sostenido el líder del PSOE durante estos ocho años.