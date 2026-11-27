Sellan la victoria.

El debate a cuatro entre Alberto Núñez Feijóo (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) confirmó lo que sabíamos: que la izquierda no tiene argumentos para defender que se mantenga en el poder y que el cambio de Gobierno se va a producir este domingo 29 de noviembre.

El marido de Begoña cambió su presunta estrategia ‘a lo Obama’ y volvió a mostrar todo su cinismo, hipocresía y malas artes, mintiendo como siempre y prometiendo resolver todos los problemas que se han agravado en sus ocho años en el poder.

Ni siquiera contar con Ada Colau como escudera, con quien mostró una llamativa coordinación, como si hubiesen practicado juntos para atacar sobre todo a Feijóo, valió para provocar un verdadero cambio en la tendencia que se aprecia desde hace un par de años de cara a las elecciones.

Tan desesperados están que, en lugar de azuzar el miedo a la ultraderecha con Vox, como han hecho estos últimos años —y que ya no cuela—, han intentado manipular un momento del debate en el que el popular recriminó a Colau haber estado «calladita» ante los múltiples escándalos de corrupción que señalan al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Sánchez, así como ante sus reiteradas mentiras y su nefasta gestión.

Ayer, más que un ganador del debate, se confirmó que el domingo habrá un cambio de Gobierno.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este viernes, 27 de noviembre, junto al inspector jefe de la Policía Nacional en España, Serafín Giraldo.