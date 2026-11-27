El debate a cuatro entre los principales candidatos de cara a las elecciones de este 29 de noviembre ha levantado una lluvia de tuits con reflexiones irónicas y memes sobre el careo entre Alberto Núñez Feijóo (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (VOX) y Ada Colau (Frente Popular).

La vestimenta de los candidatos, sus intervenciones e incluso, alguna opinión sobre los gurús -o vende humos, a según quién se le pregunte- han sido comentados.

Muy guapa la Kim Jong-un de Temu. https://t.co/uDcJx0RXk5 — ⚫️ El DiSputado® (@NoSoyLaGente) November 26, 2026

🔴 Brutal zasca de Feijóo a Pedro Sánchez: «Su ministra dijo que lo que debería de hacer era pegarme cuatro bofetadas. Yo me voy a echar a un lado, no vaya a ser que se le ocurra. Y además me ha llamado energúmeno. ¿Esa es su buena educación?» #ElDebate26 #DebateA4RTVE https://t.co/I1niCLXzN6 — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) November 26, 2026

Termina el debate. Colau regresa a Corea del Norte, Abascal coge el caballo que tiene en la puerta, Feijóo se va a grabar un disco de rap y Sánchez regresa a su ataud. — Dios (@diostuitero) November 26, 2026

«creía que venia a un debate con un presidente del gobierno, pero me encuentro con un tertuliano, eh señor Sanchez» ANOTOP AT 🐐 https://t.co/v1cj0K98X6 — MrKevinho (@mrkevinho_) November 26, 2026

Me adelanto; Pedro Sánchez lo ha hecho fenomenal. Sea lo que sea que haga. Así no me equivoco. EL MANUAL/❤️ — ⚫️ El DiSputado® (@NoSoyLaGente) November 26, 2026

@alfonsopmedina Un peñazo el debate, a mi me resultó imposible verlo entero pero de las veces que conecté me pareció que Colau y Sanchez ya se dirigían a Feijoo como si tuvieran claro que sería el próximo presidente y solo luchaban por llevar los votos de la izquierda a sus respectivos partidos — Menchu (@menchurenfe) November 26, 2026

Ya está la sincronizada manipulando este momento. 😅 Le reprocha que estuvo callada, no le manda callar. — Dios (@diostuitero) November 26, 2026

«Ceuta es una bola de cristal, donde se puede ver el futuro de España si usted sigue gobernando, señor Sanchez.» Abascal. https://t.co/qMz3p3rke0 — MrKevinho (@mrkevinho_) November 26, 2026

Las caras Juan las caras jajaj El Abascal partiéndose el culo😂 Pizzería luna Rossa😂😂🍿 #DebateA4RTVE

#ELDEBATE26 https://t.co/Uvz2KZd6zu — Patrulla del Capital (@PatrullaCapital) November 26, 2026

SANTIAGO ABASCAL acaba de hacer el Jaque Mate a PEDRO SÁNCHEZ 🤣 «SÁNCHEZ ES EL CANDIDATO MARROQUÍ A LAS ELECCIONES DE ESTE DOMINGO» #DebateA4RTVE https://t.co/EpSdpq6RqI — Oposición al WOKE 🇪🇸 (@eldelaoposicion) November 26, 2026

El discurso de Sánchez del miedo a la derecha ya aburre y no se lo cree nadie, NEXT. #ELDEBATE26 #DebateaCuatro #DebateA4 #debateA4rtve https://t.co/kPMOwCG0ot — Tino 🌐 (@A_7in0) November 26, 2026

Yo a mi mejor amiga cuando me dijo que su novio había quedado con sus colegas el día de su aniversario: #DebateA4 #DebateA4RTVE https://t.co/1z0iddErHi — WONDER ARAN 🏳️‍🌈🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) November 26, 2026

NOOOOOOO

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/5q7izJwu3d — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) November 26, 2026

https://t.co/zNComtEhzc — Angel B B 🇪🇦💚💚🇪🇦 (@Manuel98911585) November 26, 2026