Alfonso Ussía se descojona del libro de Sánchez: "Pediré un ejemplar a Amazon si viene con la firma de sus 200 autores"

Es punzante a más no poder y sabe combinar a la perfección los chascarrillos con la más fina y elegante ironía. Alfonso Ussía se cachondea este 22 de septiembre de 2018 en su tribuna de La Razón del libro de Pedro Sánchez donde amén de los plagios hay una ausencia notable de citas de todos los autores que han aportado, de manera involuntaria, su granito de arena.

Comienza Ussía partiéndose la caja con los pocos ejemplares que se han vendido del libro:

El doctor que plagia -la nueva víctima es el señor Bonet, presidente de Freixenet-, merece un homenaje de Amazon, que ha vendido diez ejemplares de su obra fundamental «La Nueva Diplomacia de la Economía Española». He escrito diez, no diez mil. Para que lo entienda la señorita Lastra: 10, no 10.000. La señorita Lastra ha manifestado que no entrecomillar 500 palabras de otro autor no es plagiar. Se trata de una señorita cultivada. Escribió Saki que siempre que le hablaban de una persona cultivada se la figuraba con zanahorias, pepinos y puerros emergiendo de sus orejas.

Vender 10 libros está al alcance de muy pocos escritores. Claro, que el título no es atrayente. Trata de la diplomacia en la economía española, e inserta sin entrecomillar una parte sustanciosa de la conferencia de un diplomático español, don Manuel Cacho, actual embajador de España en Australia. No lo han destinado más lejos porque al ser la tierra redonda, unos kilómetros más y el embajador estaría de vuelta. César González Ruano, gran escritor, fue contratado para pronunciar una conferencia en Guadalajara. El alcalde alquiló el mayor auditorio de la capital alcarreña y sumó al alquiler doscientas sillas supletorias. Acudieron siete personas, de las cuales tres eran familiares del conferenciante. Y Ruano le susurró al alcalde: -Señor alcalde, hay que reconocer que mi presencia en Guadalajara ha despertado un entusiasmo muy descriptible-. Como el libro del doctor, que es un plagio de otro plagio, y no va a figurar entre los libros más vendidos de los últimos años.