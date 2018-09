De Prada despedaza la 'fake tesis' de Sánchez: "Es un bodrio y un pavoroso engendro escrito por un cantamañanas"

Brutal artículo de Juan Manuel de Prada en el diario ABC este 22 de septiembre de 2018. El escritor no ahorra en epítetos para definir a Pedro Sánchez y su 'fake tesis'. Lo más 'bonito' que dice del texto es que es una obra que "provoca mareos":

Quienes se hayan tomado la molestia de leer (o siquiera echar un vistazo, pues la lectura concienzuda de tamaño bodrio provoca mareos) la famosa tesis del doctor Sánchez ya habrán podido comprobar que no se trata tan sólo de una hilarante ensalada de plagios. También se trata de una verbena de inanidades sonrojantes, con su guarnición de citas perogrullescas o directamente apócrifas de libros y revistas que el doctor Sánchez no ha leído ni por el forro (y que, además, siempre cita de forma chapucera, trabucando los nombres de los autores de las formas más rocambolescas).

Detalla todos los plagios que se han ido encontrando:

En este pavoroso engendro es posible también encontrar pasajes repetidos hasta tres o cuatro veces (como si quien los escribió padeciese amnesia), repartidos entre el centón de refritos hediondos, obviedades de recuelo y pensamientos dignos de cualquier paramecio o ameba. No se expone ni defiende ninguna tesis; ni siquiera se hilvana una pálida argumentación; por momentos, el texto -de tono entre publicitario y didáctico, como un power point para lerdos- parece salido de un caletre espongiforme, que no hace sino ensartar charlatanescamente ridiculeces y vacuidades. No hace falta añadir que todo el texto es una orgía del anacoluto, una verbena de la inconsecuencia lógica, un festival de la sintaxis y la ortografía descuajeringadas. Dicen que lo ha escrito un negro; pero sin duda debía tratarse de un negro jaranero o cantamañanas.