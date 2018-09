Ramón Pérez-Maura, tras destrozar a Juan Cruz, le pasa factura a ex compañeros de ABC y COPE por la tesis de Sánchez

De tesis y masters se visten este 22 de septiembre de 2018 las tribunas de opinión de la prensa de papel. Por un lado, la decisión de la Fiscalía de pedir el archivo del 'caso Casado' y, por el otro, seguimos a vueltas con la tesis y el libro de Sánchez donde, cada día que pasa, aparecen nuevos plagios.

El editorial de ABC saca la frase de Carmen Montón cuando quiso hacerse la digna y echar porquería sobre Pablo Casado el mismo día en el que hacía pública su dimisión:

Tenía razón la ex ministra Carmen Montón, que dijo aquello de que "no todos somos iguales". Mientras las dudas que pesaban sobre la formación universitaria de Pablo Casado han ido cayendo una tras otra -en la Complutense, en la Rey Juan Carlos y en la Fiscalía del Tribunal Supremo-, la juez Rodríguez Medel ha abierto una pieza específica para la ex ministra de Sanidad, lo cual, dicho sea de paso, no prejuzga nada, como se ha demostrado, pero confirma que no todos los casos son iguales.