Guerra abierta entre Arcadi Espada y 50 empleados de El Mundo a cuenta del "mariconazo" de Rufián

Guerra abierta entre Arcadi Espada y medio centenar de empleados de El Mundo que, sin poner firma en la carta, han enviado una misiva al director de la publicación, Francisco Rosell para que llame al orden al columnista y, de paso, le recuerdan que hay otros como Fernando Sánchez-Dragó que, a su criterio, tampoco respeta la línea editorial del diario o el caso de Salvador Sostres, hoy en el ABC.

Todo arranca por el artículo que el 20 de septiembre de 2018 escribe Espada en el blog de El Mundo -Arcadi 'aconseja' a Aznar haber contestado a Rufián así: "¿La polla, mariconazo, cómo prefieres comérmela, de un golpe o por tiempos?"-. El texto cobra tal revuelo que medio centenar de trabajadores del diario piden al director que tome medidas contra Espada:

A continuación, adjunta la misiva de los empleados de El Mundo:

Las palabras soeces, groseras y homófobas que dedica al diputado de ERC Gabriel Rufián no debieran haber sido publicadas nunca en un medio de comunicación. Nosotros no juzgamos las opiniones que tenga Arcadi Espada, porque es muy libre de pensar como quiera y ejercer su derecho constitucional a difundir sus ideas -en este caso, a través de EL MUNDO.es-, pero sí expresamos nuestro rechazo a que nuestro periódico haya sido utilizado por este columnista para difundir frases homófobas.

Y en su tribuna de El Mundo de este 23 de septiembre de 2018 vuelve a meterle un sonoro palo a esos trabajadores:

Unos y otros me acusan de homófobo y de un posible delito de odio por haber escrito: «Aznar se equivocó con Rufián. A Rufián hay que contestarle en sede parlamentaria diciéndole: «La polla, mariconazo, cómo prefieres comérmela: ¿de un golpe o por tiempos?», mientras uno va sonriéndose delicadamente en su cara. Pero si se opta por la no significación entonces hay que negarse a responder al gamberrete hasta que aprenda a no comerse los mocos en público».

Asegura estar sorprendido porque el principal ‘perjudicado' por su tribuna, Gabriel Rufián, no se indignó e incluso hasta tuvo un atisbo de elogiar al propio Espada:

Como es natural, el diputado Rufián no se mostró ofendido por mi nota. Es más, explicitó de qué modo le gustaría que un Aznar le comiera. «De un golpe», escribió en un tuit, informándome de sus preferencias. Al día siguiente apareció donde Ana Rosa. Yo también estaba allí. Despojado de sus ropajes actorales se mostró convencional, como allí acostumbra. Y es que los medios no le permitirían, en su trato directo con ellos, lo que le permite el Parlamento. Aproveché para decirle que sus preferencias no me extrañaban siendo un golpista. Encajó sonriente y dijo: «Ésa ha estado bien». Rufián no, pero hay quien sí se ha ofendido