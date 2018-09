El escándalo de las cintas de Villarejo que acorralan a la ministra Delgado apenas existe para El País

El escándalo de las cintas que ha puesto en el disparadero a la ministra de Justicia, Dolores Delgado no existe practicamente para el diario más leído de España. A la directora del periódico Soledad Gallego-Díaz no le ha precido importante dar todo el contenido de la información revelada por el digital Moncloa.com.

La ministra, el juez inhabilitado Baltasar Garzón y el comisario retirado de la Policía Nacional José Manuel Villarejo no solo se conocían sino que también mantenían una relación estrecha.

Así lo evidencian unos audios difundidos este lunes por 'moncloa.com', que ha desvelado el contenido de una comida celebrada en octubre de 2009 en la que participaron los tres junto a varios policías. La cita se produjo en el restaurante Rianxo para celebrar una medalla concedida a Villarejo, según precisa este digital.

Pero la noticia para El País es que "la ministra de Justicia anuncia que comparecerá en el Congreso para explicar su relación con Villarejo".

¿Por qué El País oculta el caso de una ministra que está acorralada al borde la dimisión? El primer motivo es que sería letal para el Gobierno de Pedro Sánchez. Sería la tercera dimisión en cien días. Segundo motivo: la cercanía de Baltasar Garzón con PRISA.

Hay que recordar que en Garzón caerá la querella que pondrá el caso Sogecable patas arribas: la recusación de Liaño por parte de Juan Luis Cebrián. Así lo cuenta el Gómez de Liaño su libro 'Pasos Perdidos':

"A pesar de la inconsistencia de los motivos de la recusación, -cuyo ‘cerebro' fue Clemente Auger- lo que me hubiera permitido rechazarla de plano por fraude de ley y abuso de Derecho, me pareció adecuado abrir el trámite, apartarme provisionalmente del asunto y dejar que fuera Baltasar Garzón, mi sustituto legal, quien resolviera el incidente procesal. Estaba seguro de que la recusación no podría prosperar. Estoy convencido de que el día que Baltasar Garzón me comentó que Clemente Auger le había llamado para decirle que Polanco y Cebrián se conformaban con que no hubiera medidas cautelares y yo le respondí con un expresivo silencio, la suerte estaba echada. El objetivo de Baltasar era apartarme de la instrucción. Según se descubrió posteriormente, él había urdido el incidente de recusación con personas como el ex ministro de Hacienda y consejero de PRISA, Jaime García Añoveros, quien se prestó a comparecer en el incidente en calidad de testigo para responder a una lista de preguntas que llevaba en la cartera. Todo demostraba que Baltasar estaba comprometido con el asunto y que cumplía sin rechistar el encargo encomendado. Era su juego".