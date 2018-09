La izquierda mediática estalla por el ataque "a la vida privada" de Delgado... salvo si las víctimas son el PP o Urdangarin

"No se puede criticar a una ministra por una conversación privada del 2009". Estas palabras de Nacho Escolar, director de eldiario.es, este 24 de septiembre de 2018 en 'Al Rojo Vivo' de laSexta ha sido un mantra de la tropa tertuliana (Anabel Díez, Gaspar Llamazarez, Nativel Preciado...) que ha defendido a capa y espada a la ministra Dolores Delgado, 'Lola' para los amigos y villarejos.

Salvo que sean del PP o de la Casa Real. Porque cuando hubo que hurgar en las conversaciones privadas de Ignacio González o en los correos privados de Urdangarin, la veda se abrió sin contemplaciones. ¿Cuántas portadas se dedicaron al encuentro del comisario José Villarejo con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en la madrileña cafetería La Mallorquina el 29 de noviembre de 2011?

"La difusión de los correos de la amiga del rey tumban la hipótesis de pacto entre Urdangarin y su exsocio", tituló el diario digital de Escolar el 11 de enero de 2013.

"¿Puede alguien convivir con un delincuente que prevarica, que malversa, que defrauda a Hacienda, que practica el tráfico de influencias, que falsea documentos sin que quien duerma en su cama, y se lucra gracias a estos delitos, no sepa absolutamente nada? La respuesta de la justicia es "depende". Si eres Ana Mato o Cristina de Borbón puede colar. Si eres Isabel Pantoja (o probablemente la mujer de Luis Bárcenas) es que no", escribía Escolar. --Sin la infanta no habría habido negocio, con ella se gastó el botín-

Por no hablar de las portadas que le dedicó la izquierda mediática a Alberto Núñez Feijóo por sus paseos en barco con el narco Marcial Dorado. Otro ejemplo entre miles de doble rasero. La realidad es dura, por más que los esbirros mediáticos de Pedro Sánchez traten de maquillarla.