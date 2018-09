Dolores Delgado, ¿vas a dimitir ya o esperarás como Cristina Cifuentes a que salga un vídeo comprometido?

Dolores Delgado sigue siendo la gran protagonista de este 27 de septiembre de 2018 en las tribunas y editoriales de la prensa de papel. La ministra de Justicia sigue erre que erre en no presentar su dimisión a pesar de la bochornosa grabación de Villarejo. Por eso hay algún columnista que hasta se plantea si va a marcarse un 'Cifuentes' y al final tendrá que salir del cargo por alguna cinta vídeo.

Javier Redondo, en El Mundo, considera que la ministra Delgado aguanta más en el cargo por quien la sostiene por detrás:

Esta vez la ministra de Justicia aguanta más que sus ex colegas Huerta y Montón . No es paradoja que resista quien más inconvenientes tenía para ser nombrada. Su joint venture, Balta y Lola , parece vigorosa. Cayó Huerta, el ministro de pega y sin apoyos; dimitió después Montón, leal servidora del partido y devota de su presidente. Sin embargo, Delgado desafía a su propio destino porque no tiene detrás únicamente el share matinal o unas siglas centenarias sino un robusto lobby.

Gabriel Albiac, en ABC, dictamina que la señora Dolores Delgado, si en algo apreciaba su prestigio, debería de haber tenido más cautela y no haberse reunido con semejantes elementos como Garzón y Villarejo:

Isabel San Sebastián asegura que el Ejecutivo aguanta a Delgado porque sabe que de caer la ministra arrastraría con ella a Pedro Sánchez:

Ignacio Camacho cree que al final la resistencia de Delgado puede verse quebrada si sale algún audio o algún vídeo al estilo del que padeció Cristina Cifuentes:

El País opta por la vía de ningunear al digital Moncloa.com, al que ni se toma la molestia de nombrar, y exigir responsabilizar a la oposición de darle importancia a las palabras de un delincuente:

Martín Prieto, en La Razón, tritura a la ministra de Justicia por boba y dejarse grabar por un personaje tan siniestro como Villarejo:

Dolores Delgado, ministra de Justicia y Notaria Mayor del Reino, no puede alegar un miserable chantaje porque solo son chantajeables quienes tienen algo sórdido que ocultar y 'La Lola' no aparece como protagonista de ningún traspiés deleznable y está quedando como pánfila, pese a su carácter, por mentir innecesariamente sobre sus relaciones peligrosas. Hace diez años el comisario Villarejo ya era tabú y si le rozabas era para grabarle y no que te grabara y no te reunías privadamente con él hoy procesado y encarcelado ni para repartir una herencia. La ministra, que quería dejar a su albur al juez Llarena ante Puigdemont, ha quedado como Cagancho en Almagro por su subliminal homofobia y misoginia en un Gobierno tan revestido de progresía y en pleno hervor de la ideología de género. Villarejo y sus antenas solo quieren salir de la cárcel y le han subido la falda a la Notaria Mayor.