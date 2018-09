¿Quién se ha creído este macarra y galán de mercadillo de Sánchez para imponer la ley mordaza?

El 'Gobierno bonito' de Pedro Sánchez quiere ponerle límites a la libertad de expresión, aunque se haya escondido en su vicepresidenta, Carmen Calvo. Los palos que recibe el Ejecutivo este 28 de septiembre de 2018 desde tribunas y editoriales de la prensa de papel son como para que alguien en Moncloa se lo pensase antes de seguir por esa senda.

El editorial de ABC le mete un buen palo a Carmen Calvo por su propuesta de ir contra la libertad de prensa en España:

Hermann Tertsch avisa de que el Ejecutivo va en esa línea de imponer la mordaza y además al más puro estilo macarril:

Las amenazas a los medios de este Gobierno no tienen precedentes en España desde 1978. No quieren que se hable mal de ellos. Y decretan que todo lo malo sobre ellos es mentira. Ya lo advirtió Pedro Sánchez, menos solemne que macarra, que quien le critique a él o al Gobierno critica al Estado. Al principio nos hizo gracia. ¿Qué rayos se habría creído ese galán de grandes superficies? La risita se nos ha borrado. Con su carácter práctico, no serán ni el principio de contradicción, ni la honradez, ni la vergüenza ni el sentido del honor lo que frene la incontrolada ambición de Pedro Sánchez. No tiene dudas ni muestra escrúpulos. No hay elecciones. Los golpistas son buenos. Los constitucionalistas, malos. Monto cuando quiero en avión. Mi mujer trabaja donde me dé la gana. Quien me ataca ataca a España. Punto.