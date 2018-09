Así 'normaliza' Sánchez la vida pública: Moncloa se levanta cada día temblando ante un nuevo escándalo

El Gobierno de "granito" (Isabel Celaá dixit) se resquebraja por momentos y por eso, amén del susto diario que suelen llevarse en La Moncloa, lo único que se les ocurre es poner coto a la libertad de expresión, como si poco menos que la pluralidad fuese algo que se le hubiese ocurrido a la gente de Sánchez. Este 29 de septiembre de 2018 los editoriales y las tribunas le dan para el pelo al gabinete de los 84 diputados.

ABC denuncia en su editorial que el Gobierno de Sánchez sigue empeñado en aplicar la ley del silencio:

Ramón Pérez-Maura se parte de risa con las ocurrencias inquisitoriales de la vicepresidenta Calvo:

Según la vicepresidenta, la mayoría de los ciudadanos ya no creería en lo que lee, lo que habría llevado a que una sociedad entera se haya divorciado de toda una profesión. O sea, que va a resultar que el Gobierno del presidente Sánchez quiere recortar la libertad de expresión para que la sociedad recupere la confianza en los medios. Y encima tendremos que darle las gracias. Vaya forma de resolver este divorcio. Con iniciativas así cualquier día nos encontramos a Calvo explicando, con toda seriedad, que como el porcentaje de divorcios crece lustro a lustro, va a ser necesario suprimir el matrimonio porque hay demasiados fracasos. Al tiempo.

Ignacio Camacho denuncia lo sensible que es este Gobierno de Sánchez a las críticas:

Este Gobierno, además de bonito, digno, progresista y feminista, ha nacido con una piel muy fina, bastante más delicada de lo que requiere el sufrido estándar de la política. No soporta que nadie cuestione el nivel ético, profesional o intelectual de su presidente ni de sus ministros (y ministras). Su pose de superioridad narcisista ha resultado hipersensible a las críticas, y en cuanto sus virtudes autoatribuidas han quedado en duda con denuncias irrefutables de fraudes y mentiras, esta gente tan pagada de sí misma ha empezado a quejarse de ser objeto de una supuesta cacería. De sus aliados nacionalistas se les ha contagiado bien pronto la tendencia a hacerse las víctimas, con el añadido de que en su borrachera de poder señalan a la prensa como culpable de sus penalidades sobrevenidas y la quieren someter con leyes de censura y presiones coercitivas.

Julio Llamazares, en El País, sale a defender al Gobierno bonito de Pedro Sánchez:

Se sabía que la vida del Gobierno de Sánchez, que llegó al poder tras una moción de censura del anterior, iba a ser todo menos tranquila, pero pocos imaginábamos que fuera a ser tan difícil. En menos de tres meses han dimitido tantos ministros de Sánchez como en cinco años de gobiernos de Rajoy y se pide la cabeza de otros más. Si yo fuera ministro de este gobierno andaría con cuidado, pues hay muchas personas esperando el grito de "¡plato!" para disparar. La oposición, como es natural, sobre todo la conservadora, que se vio apartada por sorpresa de un poder que considera patrimonio suyo, justifica esta competición en nombre de la limpieza y la transparencia que el partido del Gobierno tanto pregonó desde la oposición, y en eso tiene razón. Lo que no casa tan bien con esa explicación es que los conservadores reclamen la dimisión de un ministro detrás de otro cuando, estando en el poder, los suyos no predicaron precisamente con el ejemplo.

Cristina López Schlichting le mete un buen repaso a la señora Calvo:

En las sociedades democráticas, bastante más humildes, reconocemos la dificultad para encontrar la verdad. Y desde luego no toleramos que la enuncie el poder. Es misión de la Prensa libre -una de ellas- controlar al poder. Y es el Poder Judicial el que controla a la Prensa. Limitar la libertad de Prensa con la excusa de ponerla al servicio de la verdad es cosa vieja, que deriva en dictadura. Chávez empezó así. Retire la señora Calvo la tremenda frase: "La obligación de la veracidad es la que da sentido a la libertad de expresión, si no, no tendría que existir".