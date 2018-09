Sogecable, Cebrián y Garzón: el día que el juez amigo de Villarejo e íntimo de la ministra se vendió al grupo PRISA

Fue en el año 1988 cuando Javier Gómez Liaño conoció a Baltasar Garzón. Estaba de magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y él llegaba al Juzgado Central Número 5 en sustitución de Francisco Castro Meije.

Garzón venía del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial y su relación no pasaba de un simple saludo. Carmen Tagle, que guardaba buen concepto de él, le ponía reparos en el plano personal por el afán de relumbrar y su neurosis a ocupar el primer lugar de la Creación.

"No hay más que verle cómo sube con paso estudiado y la mirada puesta en el infinito las escaleras de la Audiencia Nacional, con la cartera en la mano fingiendo no ver a nadie y simulando preocupación", le dijo una amiga con tan buen ojo como mala leche.

Liaño sentía debilidad por Garzón. Pero Garzón no sentía lo mismo por Liaño. Ni tampoco por la fiscal María Dolores Márquez de Prado. Garzón dice que desde un primer momento vio que estaban todo el entorno de Liaño estaba compinchado contra PRISA.

"Ella enlazó a los diferentes personajes -escribe Garzón- y coordinó las acciones, tanto dentro como fuera de la Audiencia Nacional. Su hermana era la esposa del hijo de Jaime Campmany, director de Época y denunciante en el caso.

¿Quién utilizó a Campmany? Un amigo diputado del PP en esa época apuntó a Francisco Álvarez Cascos, José María Michavila y Pedrojota Ramírez. Tampoco fue ajeno Rafael Pérez Escolar, un hombre de Mario Conde, que había salvado a Época de la quiebra”. En Garzón caerá la querella que pondrá el caso Sogecable patas arribas: la recusación de Liaño por parte de Juan Luis Cebrián.

“A pesar de la inconsistencia de los motivos de la recusación, —cuyo ‘cerebro’ fue Clemente Auger— lo que me hubiera permitido rechazarla de plano por fraude de ley y abuso de Derecho, me pareció adecuado abrir el trámite, apartarme provisionalmente del asunto y dejar que fuera Baltasar Garzón, mi sustituto legal, quien resolviera el incidente procesal. Estaba seguro de que la recusación no podría prosperar. Estoy convencido de que el día que Baltasar Garzón me comentó que Clemente Auger le había llamado para decirle que Polanco y Cebrián se conformaban con que no hubiera medidas cautelares y yo le respondí con un expresivo silencio, la suerte estaba echada. El objetivo de Baltasar era apartarme de la instrucción. Según se descubrió posteriormente, él había urdido el incidente de recusación con personas como el ex ministro de Hacienda y consejero de PRISA, Jaime García Añoveros, quien se prestó a comparecer en el incidente en calidad de testigo para responder a una lista de preguntas que llevaba en la cartera. Todo demostraba que Baltasar estaba comprometido con el asunto y que cumplía sin rechistar el encargo encomendado. Era su juego”.