Zasca de Chencho Arias a los "paletos" que venden a la mujer de Sánchez como una celebridad planetaria

Si alguien sabe de diplomacia en este país ese es Inocencio Arias, uno de nuestros mejores embajadores, y que conoce a la perfección como se mueve el cotarro.

Este 29 de septiembre de 2018, en una brillante tribuna en ABC, se fija en la presencia de Pedro Sánchez y su señora, Begoña Gómez, en Nueva York con motivo de la apertura del nuevo curso en Naciones Unidas y, concretamente, le llama la atención la paletada de quienes han tratado de poner en el mismo escalafón a la mujer de Donald Trump con una recién llegada que no la conocía ni el tato.

Según Arias:

Lo que me produce un poco de sonrojo, por su palurdez, es la peculiar descripción del enfrentamiento entre Begoña Gómez y la señora de Trump y las declaraciones oficiales sobre la trascendental actuación del presidente español en la capital del mundo. Lo del duelo entre las señoras en la prensa española es de un provincialismo risible.

Se pregunta el diplomático que:

Y apunta que:

Nuestra presidenta, que no primera dama, como ha escrito alguien pleno de entusiasmo, no era conocida hace tres días ni lo es ahora, después de la inmortal foto. El esperadísimo duelo de indumentarias no se produjo porque el encuentro, como tantas otras fotos con las otras asistentes, ha pasado totalmente desapercibido en Estados Unidos, en Francia, en Argentina, en Méjico y en Suecia. Ningún periódico o televisión del mundo estaba expectante ante el encuentro de Melania y Begoña. Paletos que somos.