Máximo Pradera ataca en TV3 al padre de Santiago Abascal, víctima de ETA, llamándole "facha y carcundia"

A los tertulianos de TV3 se les están empezando a acabar los insultos contra el líder de Vox, por lo que ahora se dirigen a sus familiares fallecidos.

Los que siguen TV3 ya saben que sólo hay, principalmente dos tipos de tertuliano en estos momentos: por un lado los ‘indepe standart', con los incobustibles Pilar Rahola y Antoni Bassas a la cabeza, más el resto del abanico que acaba en Francesc-Marc Álvaro, y por otro ‘el friki español anti-sistema'.

Es decir, alguien que sea de alguna zona del resto de España que no sea Cataluña, pero que puede hablar en TV3 siempre que sea desde posiciones anti-sistema, anti-constitución, anti-sistemajudicial español, etc. Con Antón Losada, Fallarás, etc.

TV3 es una de las cadenas, junto a ETB y Atresmedia, más obsesionada con hablar de Vox a todas horas. Como quien grita "¡Que viene el lobo!". A ver si tras aquella Podemos-obsesión de Trece (entonces 13tv) al resurgir Podemos, ahora viene la VOX-obsesión.

En el programa vespertino de TV3 que presenta Helena García Melero, sus tertulianos indepes standart del tipo Francesc-Marc Álvaro y Manuel Manchón consideraban que el balance de la campaña andaluza no era ni el paro, ni el fracaso escolar, ni la corrupción: era Vox, eso era lo único que les asustaba y el miedo a si el PP y C´s osarían tocar con la mano a ese grupo que, al parecer, les resulta tan infecto.

Máximo Pradera se refiere a Santi Abascal como "hijo de facha, señor de carcundia". Hay que ser ruin para hablar así de alguien a quien la ETA le destrozó su comercio con cócteles molotov y le dejó pintadas sobre sus dos caballos como hacían los nazis. pic.twitter.com/CRUuPN9zFW — Luis Balcarce (@lbalcarce) 29 de noviembre de 2018

Pilar Carracelas (ex reportera de La Sexta reciclada en tertuliana indepe) prefería seguir con el victimismo indepe contra Ciudadanos a los que acusó de ser unos xenófobos por hacer un autobús contra los indepes que, según ella, representan a toda Cataluña. (¿Se habrá olvidado que la lista de Arrimadas tuvo más que la lista de Puigdemont?)

Pero como para últimamente en TV3, quien llega más lejos no son los indepes estándart, sino el friki invitado, en esta ocasión Máximo Pradera, que empezó insistiendo en su idea en redes de que Pablo Casado podía ser imputado por delito de odio.

Helena García Melero - Te hemos leído en twitter diciendo que Pablo Casado merecería ser imputado por delito de odio al dejar muy clara su posición sobre la inmigración.

Máximo Pradera - Detrás de las palabras de Pablo Casado aludiendo a la ablación de clítoris, al sacrificio de carneros... son prácticas religiosas ilegales algunas de ellas, lo que está trasladando a la población es "repudiemos todo lo morisco". Hay una larga tradición en España, desde 1.600 cuando los echó Felipe III a principios del siglo XVII que es que en España sólo haya una religión, que es la católica. Es un poco el aznarismo, Aznar reivindica la España de los reyes católicos. (...) Casado se revela contra las costumbres diferentes, que se empiece a ver mal que salga un tío a la calle con kaftam, por ejemplo, pues eso ya es un mensaje odio. Casado le está diciendo a la población: "Son diferentes a nosotros y por lo tanto tenemos que hacerles el vacío". Es muy peligroso lo que está haciendo.

¿Se darán cuenta que por esa regla de tres hace tiempo que unos cuantos tertulianos podrían ser también imputados por delito de odio? En el caso de los tertulianos de TV3, odio a todo lo que representan PP, C´s y Vox. (Y seguramente encontraremos casos en sentido contrario, triste consuelo). Pero Pradera cruzó la línea de meterse con los muertos:

Helena García Melero - Vamos a ver también qué va a pasar con Vox. (...)

Máximo Pradera - Hay una competición con Abascal, hijo de facha, señor de carcundia, para saber quién dice la mayor barbaridad contra los inmigrantes. Quien hace el discurso más integrista y más retrógrado porque ven que Vox se les cuela en el parlamento (...) una fuerza de extrema derecha. La extrema derecha estaba dentro del PP y ahora vamos a verla fuera. Y hay una serie de personas de España que apoyan a este señor feudal, el señor de carcundia.

Sí, Máximo Pradera sólo pretende hacer una gracieta, pero referirse al difundo Santiago Abascal Escuza, fallecido en 2017, como ‘facha, señor de carcundia', aunque sea sólo para hacer una bromita contra su hijo es pasar de la provocación al mal gusto. Sólo comparable a cuando desde la SER un locutor de brumete se metió con los padres fallecidos de dos locutores de la radio de la competencia, cuando su polémica era con estos y no con los fallecidos.

El locutor en cuestión se disculpó porque así se lo pidió la dirección cadena SER, cosa que no parece que tenga intención de hacer TV3.

En todo caso, si Santiago Abascal Escuza viviera, siendo, como era, un hombre que había aguantado el pulso y la mirada ante los criminales etarras, jugándose la vida en ello y que aguantó quedándose en su tierra vasca pese a las amenazas sistemáticas de la basura batasuna y la kale borroka, que llegaron hasta pintarle amenazas de muerte a sus animales, y pudo superar la presión de todos ellos, lo que diga de él un friki televisivo desde una cadena tan sesgada como TV3 mientras juega a la trasgresión, seguramente le hubiera resultado bastante intrascendente.