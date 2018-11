Carmena no aparca sus tics autoritarios y pone en marcha Madrid Central en medio del caos y de la imprevisión

¿Es usted conductor y necesita entrar este 30 de noviembre de 2018 en Madrid Central? Pues ármese de paciencia y mientras tanto disfrute de lo que se cuenta en editoriales y tribunas de opinión sobre la nueva ocurrencia de esa alcaldesa populista llamada Manuela Carmena y que ha conseguido meterle un hachazo casi mortal a la circulación por las principales arterias de la capital de España.

El editorial de El Mundo pone en solfa el proyecto de Madrid Central y considera que se producirá un tremendo caos:

La puesta en marcha del proyecto estrella de Manuela Carmena estaba prevista para hoy, pero el verbo prever no es el que mejor conjuga Carmena. Madrid Central arranca en medio de la incertidumbre, sumido en la improvisación y paliado en realidad por el incumplimiento bajo la forma de una moratoria camuflada que delata la incompetencia con que se ha conducido todo el proyecto. La probabilidad de que hoy se desate el caos en las calles es alta. Los mandos de la Policía Municipal han denunciado que no cuentan con un dispositivo operativo para las restricciones de tráfico, y los sindicatos policiales secundaron su denuncia. Por el contrario, el Consistorio afirma que todo está previsto en la Ordenanza de Movilidad. Pero una instrucción genérica referida a las fiestas navideñas no es lo mismo que un plan específico: si los policías se quejan de falta de formación y de información, la preocupación entre los cientos de miles de automovilistas madrileños que necesitan el coche a diario para trabajar es aún mayor.