El brillante artículo que hunde en la mierda al giratorio ministro Josep Borrell

Sencillamente genial. El periodista y experto económico John Müller hace este 1 de diciembre un retrato de Josep Borrell en el que recuerda con pelos y señales que el episodio de la venta de unas acciones de Abengoa por 9.000 euros, merced a una información privilegiada, no responde a un descuido, sino que a lo largo de su trayectoria profesional ha tenido varios capítulos bochornosos.

Afirma Müller que:

Recuerda que:

El episodio se inscribe en las llamadas puertas giratorias entre el servicio público y el sector privado. A Borrell se le reprocha ejercer una alta investidura -ministro de Asuntos Exteriores- con una falta grave en su pasado como directivo empresarial. Es un cuestionamiento similar al que se le hizo al ex ministro José Manuel Soria que, como empresario privado, había tenido una sociedad en un paraíso fiscal (lo que no era ni delito ni falta). Soria dimitió.

Ahora está bajo las críticas por la sanción de 30.000 euros que le ha impuesto la CNMV por vender acciones de Abengoa haciendo uso de información privilegiada. Como Borrell no ha querido explicarlo -ya que argumenta que no desea recurrir una medida contra el gobierno del que es ministro-, la operación resulta incomprensible porque cualquier consejero de una empresa sabe que la presunción de uso de información privilegiada recae sobre él. Pese a ello, Borrell vendió 10.000 títulos de Abengoa el 24 de noviembre de 2015, la misma semana que la energética perdió el 95% de su valor bursátil.

Recalca que Borrell es reincidente:

Esta no es la primera vez que Borrell confunde los grados de exigencia de lo público y lo privado, y la pulcritud que debe presidir el paso de uno a otro lado. En 2012 fue forzado a dimitir como presidente del European University Institute (EUI) por no haber declarado sus intereses financieros, como recogió el diario digital Politico. El EUI es una institución europea de estudios de postgrado que comenzó a operar en 1976 y que tiene un énfasis especial en la investigación y evaluación de políticas energéticas. Borrell no les dijo que al mismo tiempo que la presidía, él recibía 300.000 euros anuales como consejero de Abengoa. El instituto se enteró por la prensa española.

A comienzos de abril de 2012, Borrell ofreció su renuncia y dijo que había cometido «un error de procedimiento» al no informar. El representante de los investigadores acusó al hoy ministro de haber defendido intereses energéticos y le reprochó que lo suyo no era un error procedimental, sino un claro caso de «conflicto de intereses». Borrell replicó que su actividad en Abengoa era conocida públicamente y sus acusadores le respondieron con una nota de prensa de la propia Abengoa donde se le citaba como presidente del EUI y no como consejero de la propia compañía.