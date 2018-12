Arcadi Espada vuelve a cargar contra Vox y le deja un recadito a Jiménez Losantos

Era previsible que Arcadi Espada respondiera a Federico Jiménez Losantos en su tribuna de El Mundo este 2 de diciembre de 2018 a cuenta de la defensa que el de esRadio hace de Vox -Losantos pone contra las cuerdas a Arcadi Espada por su 'Voxofobia' contra el partido de Santiago Abascal-.

Al periodista catalán, que no tiene pelos en la lengua, no se para en barras a la hora de calificar a la formación de Santiago Abascal de "basura":

Es preferible que Ciudadanos no gobierne a que lo haga con los votos de Vox. Lo mismo cabe decir del Partido Popular. Y del Psoe, no respecto a Vox, que es una hipótesis improbable, sino respecto al partido Podemos. La obligación de cualquiera de esos tres partidos es entenderse entre ellos, aplicando variables geometrías, antes que ceder al nacionalpopulismo español. Hay muchas razones políticas para justificar esto, e incluso tú estás en disposición de comprenderlas. Pero me fijaré en una que no es obvia: la pedagogía social derivada. Los partidos razonables deben decir con claridad a los ciudadanos que el voto Voxpodem es inútil. O mejor: que es basura de dos modos diferentes: por su calidad y por su destino. Todo lo contrario de lo que hace don Juan Marín, que adjudica a los votos de Vox la posibilidad de hacerle -¡nada menos!- presidente.

Asegura que el partido de Abascal pretende abanderar el enfado y la indignación como ingredientes de un populismo demasiado visto:

Le deja un recado a Losantos:

Y remacha:

Lo sustantivo no es si la ira elige bancos o negros. Lo sustantivo es la incontinencia, esa fisiología que afecta a bebés y viejos. La virtud cívica, el fundamento de la democracia y de la propia convivencia reside en la contención. Yo, naturalmente, soy racista; pero me aguanto. Yo, naturalmente, devolvería el Parlamento de Cataluña a su antigua condición de Museo de Arte Moderno y pondría al Valido de vigilante permanentemente destinado en la sala de los Nonell, para que respirara, ah, l'olor de les gitanes; pero me aguanto. Yo, naturalmente, después de leer el correspondiente artículo menstrual de alguna de las chicas de El País la mandaría a fregar; pero me aguanto. Hay que aguantarse. Virilmente. Los que más deberían son esos jineteros de Vox, tan devorados por sus fantasías. Los populistas no son más que eyaculadores precoces. Y en arreglo a su naturaleza, ni contentan ni fecundan.