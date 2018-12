Ussía deja temblando a Antena 3 con el estacazo planetario a Matías Prats por sumarse al discurso anti Vox

Alfonso Ussía no tiene hipotecas o, al menos, suele ser un espíritu libre dentro del grupo de Atresmedia. En su tribuna de La Razón de este 5 de diciembre de 2018, le asesta una soberana puñalada a los rostros más famosos de Antena 3, Onda Cero y laSexta, pero especialmente llama la atención el estacazo que le pega a una de esas vacas sagradas de la factoría de San Sebastián de los Reyes, el mítico e incombustible Matías Prats:

Alfonso Ussía inicia su columna exponiendo quiénes son en este país los extremistas:

Asume que es lógico que Podemos se lance por esa deriva extremista:

Pero no entiende que desde Antena 3 se sumen a la pléyade que ataca a Vox:

Lo que venga de esta gente tan fea de ánimo no puede sorprender a nadie. Pero he notado, y me ha dejado un tanto descorchado la repetición de la consigna "Vox, extrema derecha", reiterada por figuras respetadas y respetables de una cadena de televisión muy ligada a nuestro periódico. La estupenda Sandra Golpe se ha equivocado acusando de extremismos y xenofobia a quienes han salido de la nada para voltear el sistema de socialismo andaluz. Y a Matías Prats, la noche del desastre socialista, no se le cayó de la boca la calificación despectiva de "extrema derecha". Hombre, Matías, mi buen Matías. Yo conocí a un tipo formidable que se movió durante años con alto prestigio, simpatía arrolladora, cultura bruída, sentido del humor y bonhomía intachable en la que hoy defines como "extrema derecha". Y me refiero al gran maestro de periodistas don Matías Prats Cañete, tu padre. Y eso crea confusión. En un medio independiente que no comulga en su línea editorial con el estalinismo violento -demostrado ha quedado-, de Podemos, que figuras prestigiosas y populares como Matías Prats, Susana Griso o Sandra Golpe reiteren el marchamo de "extrema derecha" para ubicar a Vox y no se hayan referido jamás a la "extremísima izquierda" de Podemos, causa confusión entre la audiencia culta y equilibrada, que es la más fiel de Antena3. Lo de La Sexta es otra cosa y lo de Julia Otero en Onda Cero el no va más. Me preocupa la sospechosa reiteración de la descalificación en Antena3, porque es mi cadena, de la que me informo y me nutro de noticias e ideas.