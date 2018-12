Vomitona de Pepa Bueno ante el éxito de Vox: "No alimentemos a estos monstruos amigos de Le Pen"

Seguimos a vueltas con Andalucía y las consecuencias de las elecciones. Las tribunas y editoriales de la prensa de papel de este 5 de diciembre de 2018 se empiezan a posicionar y, sobre todo, a cargar en algunos casos contra Vox por el medio del ataque directo, como Pepa Bueno en El País, o bien como el propio editorial del diario de PRISA en el que corresponsabilizar a PP y a Ciudadanos de lo que pueda suceder en caso de pactar con la formación de Abascal en Andalucía:

Ignacio Camacho tiene claro que PP y Ciudadanos han de ponerse de acuerdo para negociar con Vox y aprovechar la oportunidad histórica de desalojar a Susana Díaz de la Junta de Andalucía:

No habrá otra ocasión en años, y ésta se ha producido porque agarró a la izquierda sesteando. Ni el PP ni Ciudadanos tendrán modo de explicar a su electorado que sus rivalidades y recelos, mutuos o respecto a terceros, conduzcan al fracaso. Tendrán que apañárselas para digerir el incordio de contar con Vox como circunstancial aliado; si no lo hacen será peor porque el partido emergente los adelantará de un tranco. Cuando gobiernen es probable que sufran un ataque de pánico, pero ahora les está prohibido el miedo al cambio.

Luis Ventoso se fija en los miedos de Susana Díaz ante la posibilidad más que real de tener que dejar el Palacio de San Telmo:

Es comprensible el rictus contrito que marca desde el domingo el rostro de Díaz. En una ocasión, en una refriega parlamentaria con una diputada del PP que le afeó que su marido había cobrado de los cursos de formación, la presidenta resumió con gracejo la aportación pecuniaria de su cónyuge al matrimonio: «Me he casado con un tieso. ¿Qué pasa?». Pero la presidenta tiene una casa, un solar, dos coches y una buena hipoteca encima. Se hace duro salir al mercado laboral con 44 años a buscarte tu primer empleo en la economía privada. De todas formas, Susana no debe preocuparse. Los partidos españoles tienen establecida una fórmula para que las figuras rechazadas por los ciudadanos en las urnas sigan viviendo del erario público: senadora autonómica y a solazarse en la cámara-spa.

El editorial de ABC le recuerda al PSOE que su descalabro en Andalucía es fruto de haber llegado a La Moncloa a lomos de podemistas y separatistas:

El editorial de El Mundo, de tapadillo, dice que los votos de Vox son imprescindibles para voltear el régimen andaluz de 40 años de socialismo:

John Müller le dice a Sánchez que ha perdido una gran oportunidad para haber convocado con viento a favor elecciones:

Raúl Del Pozo le lanza un órdago a Albert Rivera respecto a sus intenciones en Andalucía:

La idea de que los políticos tienen que mancharse las manos, mentir, pactar con el diablo, travestirse ideológicamente ya ha sido castigada por jueces y electores. Los partidos no son ONG, sino instrumentos para llegar al poder, pero han de mantener una apariencia aseada. No se puede gobernar con el padrenuestro en la manos, tampoco con cinismo y desvergüenza. Albert Rivera tiene la palabra. Promete que habrá cambio en Andalucía y se arriesga a tener que hablar claro; no podría enterrar una deslealtad con palabras. Le ha avisado Manuel Valls, que viene de la Francia de la libertad: ahora más que nunca es el momento de los pactos con sentido común por el bien de España y de Europa.

El editorial de El País, que parece titulado por Teresa Rodríguez, Adelante, Andalucía, carga contra Vox y los partidos que pactarían con esa formación:

Pepa Bueno suelta bilis por la boca y considera a Vox poco menos que un monstruo de ultraderecha:

Nunca fuimos diferentes. Y ahora ya convergemos hasta el tuétano con el resto de Europa. Los votantes de Vox emergen en Andalucía, la comunidad que más ha votado en esta democracia a la izquierda. Ya están aquí, en las instituciones, los amigos de Le Pen. Su llegada trastoca todo el panorama político, aunque todavía no sabemos si es un fuego de artificio, como tantos otros hemos visto, o si ha venido para quedarse. Pero llama la atención la ligereza de los argumentos con los que se analiza y reclaman actuaciones políticas para que el fenómeno no crezca. Ojo con lo que hacemos que los ultras se enfadan, no le demos de comer al monstruo, no sea que.