Metepatas e inepta: así es la atolondrada y propagandista ministra Celaá

Brillante tribuna este 8 de diciembre de 2018 del columnista de ABC Ignacio Camacho. El genial periodista despelleja con su elegante y afilada pluma a la ministra de Educación y portavoz de Gobierno de Pedro Sánchez por haber convertido sus comparecencias semanales en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en un mitin continuo donde las meteduras de pata están a la orden del día:

A la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, parece disipársele la lucidez cuando habla, fenómeno inquietante en un cargo cuyo ejercicio se basa en el uso frecuente y fluido de la palabra. Antes de que Sánchez la llamara era una digna representante de la rama socialista vasca, de donde -Eguiguren aparte- casi siempre ha salido gente valiosa, noble y sensata. Trabajó con Recalde y Jáuregui, políticos de impronta cabal, y en el gabinete de Patxi López fue consejera de Educación sin romper nada. Pero su reputación cotiza a la baja desde que accedió al Ministerio de la Propaganda, tarea para la que a todas luces carece de aptitud y de maña. Simplemente, le cuesta expresarse de forma no ya brillante, sino clara; debe de ser de esas personas discretas y cautas que se hacen valer por lo que callan. Las célebres bombas inteligentes vendidas a Arabia, las que según ella sabían discriminar a quién mataban, son más hábiles que esta minerva para no meter la pata. No pasa Consejo de Ministros sin que suelte alguna perla cultivada.